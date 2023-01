Sergi Roberto: "Ganar un título a mitad de temporada nos dará ánimos extras"

El de Reus espera que se acabe la sequía y coger moral en Riad para lo que queda de temporada Explica que su deseo es renovar y espera que pronto hayan contactos con el club

Sergi Roberto, uno de los capitanes del FC Barcelona, tiene muy claro que ganar la Supercopa será importante tras un tiempo de sequía. Es un título menor, pero grande en el contexto actual en el que se encuentra el club. "Si ganamos, será importante. Ganar un título a mitad de temporada nos dará ánimos extras para lo que resta, con más títulos en juego. Estábamos acostumbrados a ganar y ahora llevamos unos años sin levantar títulos. Sirve para ver lo difícil que es ganarlos. Podemos empezar desde ahora con la Supercopa. Ganar ayuda a que vaya mejor", ha explicado desde Riad el de Reus.

Sergi Roberto ha hablado también sobre su futuro. Acaba contrato el próximo 30 de junio y el jugador espera continuar. También parece que es el deseo de Xavi. "No hay ninguna novedad, no hemos empezado a hablar con el club y estoy tranquilo. Estoy seguro de que en las próximas semanas o el mes que viene empezaremos a hablar. Las ganas son estar en el club de mi vida, soy del Barça desde pequeño. Tras unos años en los que no he podido disfrutar al cien por cien, desde la llegada de Xavi he ganado confianza. Estoy disfrutando otra vez y se junta todo para poder seguir. Es el club de mi vida y quiero seguir ganando títulos aquí", ha explicado el jugador, que se siente valorado por la junta directiva: "La renovación se fue alargando la temporada pasada, pero el presidente, la directiva, la dirección deportiva tienen un trato excelente conmigo y me siento valorado por el club".

EL BETIS

Volviendo a la Supercopa, el jugador blaugrana espera un partido complicado contra el Betis y a la vez, atractivo. "Desde hace tiempo, el Betis apuesta por un buen fútbol, es de los mejores equipos de la Liga, tiene jugadores de enorme calidad y espero un partido abierto, con los dos equipos queriendo tener el balón. Será un partido divertido de ver", ha dicho Sergi Roberto, que ve al equipo en buena dinámica. "No hemos ganado la Supercopa con el nuevo formato y esperemos que la mala racha se acabe. El equipo está en buena dinámica después de colocarse líder. Podemos ganar un título aquí y quedarán tres más. Entramos en una parte de la temporada muy buena". El de Reus espera poder aportar mucho durante este tramo decisivo. "Espero estar mejor que nunca después de los problemas físicos que he tenido en las últimas temporadas, espero dar lo máximo para el equipo donde el entrenador me necesite, en el centro del campo y el lateral". En este sentido, Sergi Roberto sigue considerándose centrocampista. "Siempre digo lo mismo. Me considero lo que me necesite el entrenador. Disfruto siempre que me ponen en el centro del campo, porque es volver a los orígenes, pero donde me ponga está bien".