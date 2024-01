El mensaje de Florentino Pérez a Mbappé tras ganar la Supercopa de España

Florentino Pérez concedió una pequeña entrevista tras finalizar la Supercopa de España. Tras glosar el buen momento del equipo exhibido frente a Atlético Madrid y FC Barcelona, el presidente del Real Madrid tuvo que responder a la pregunta ya recurrente sobre los rumores que apuntan a un posible fichaje de Kylian Mbappé al finalizar la presente temporada.

El presidente del Real Madrid dejó claro que, a día de hoy, Kylian Mbappé no es una de las prioridades. O al menos ese es el discurso oficial a la hora de afrontar los medios. "Después de este partido y ganar la Supercopa no es el día para hablar de esto. Es el día para felicitar a los futbolistas que tenemos, no a los que tienen otros equipos. Hemos metido 9 goles en 2 partidos contra rivales de la talla del Atlético Madrid y FC Barcelona", señaló.

Además, Florentino Pérez quiso remarcar el buen momento de la actual plantilla y la identificación con su afición. Argumentos de peso para evitar presiones de cara a las posibles negociaciones con Kylian Mbappé. "Todos vemos que la afición del Real Madrid está pendiente de sus jugadores, no hay más que verla lo contenta que está", puntualizó.