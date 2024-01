Mbappé, decisión inminente: O PSG o Madrid

El culebrón Kyllian Mbappé no irá más allá de la primera semana de febrero. Según explica 'L'Equipe', el entorno del futbolista y el PSG han pactado ya definir la decisión definitiva sobre su futuro antes de la primera semana de febrero para preparar ya los octavos de final de la Champions con la máxima tranquilidad. Mbappé, incluso, podría anunciar de forma interna su determinación durante los próximos quince días y ya solo hay dos posibilidades: o renueva por el conjunto parisino o se va al Madrid.

La situación de Mbappé ya ha quedado bastante clara y fue el propio jugador el que explicó que llegó a un pacto con el PSG renunciando a sus bonus para poder reintegrarse al equipo este verano cuando fue apartado por no querer renovar. Hay un acuerdo de no agresión que ha servido para ir acercando posturas a pesar de que no hay entente de ningún tipo sobre su continuidad. De hecho, si Mbappé decidiese rubricar una renovación recuperaría esos bonus de fidelidad que estarían cuantificados en unos 80 millones de euros.

El Madrid, por su parte, ha ido trabajando con el entorno del futbolista pero tampoco quiere que este culebrón se alargue. No hay demasiada confianza con el futbolista tras el plantón de hace año y medio y, por eso, el perfil de los blancos ha sido muy bajo en estas negociaciones ya que se temen un nuevo desenlace negativo. La oferta del Madrid es la misma que se realizó al jugador hace año y medio y no piensan variarla. Y quieren que la acepte o la rechace durante el mes de enero, algo que considera razonable para que todas las partes tengan claro a qué atenerse en sus proyectos deportivos.

Mbappé está negociando a dos bandas como siempre ha hecho. La oferta económica dle PSG es estratosférica y más alta que la del Madrid y en París empiezan a albergar esperanzas de una renovación que, incluso, podría ser a largo plazo y con una cláusula de salida estipulada para el futuro. Pero no hay nada firmado. Se están ultimando detalles a la espera de que el jugador se defina. El Madrid le ofrece un proyecto deportivo más consistente y la posibilidad de ganar títulos importantes a nivel europeo, algo que en París no ha conseguido por la inconsistencia del equipo durante los últimos años a pesar de los fichajes estelares.

El futbolista francés entiende que ha llegado el momento de tomar la decisión más relevante de su carrera, ya que si decide seguir en París es probable que su futuro quede ya bloqueado para bastantes años. Tiempo atrás tenía claro en buscar una nueva experiencia en el extranjero, pero ahora no lo vería tan claro. Se siente más a gusto en el PSG y con el actual proyecto, dónde ha podido reunir a algunos amigos como Ousmane Dembélé. La partida sigue abierta y ya hay fecha para conocer su desenlace: queda como mucho un mes.