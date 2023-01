El 1x1 del Barça contra el Betis

Lewandowski se entonó al filo del descanso para adelantar al Barça y Ter Stegen salvó al equipo con dos grandes estiradas En la segunda mitad, los verdiblancos igualaron con un gol de Fekir y el partido se fue a la prórroga y a los penaltis, donde Ter Stegen fue providencial

El Barça no pudo superar al Betis en el tiempo reglamentado y tampoco en la prórroga. El partido se tuvo que ir a la 'lotería' de la tanda de los penaltis, en la que Ter Stegen fue decisivo.

Robert Lewandowski, que regresó para adelantar a los azulgranas y marcó otro pero fue anulado, fue la novedad 'cantada' en el once titular, así como la de Jordi Alba. Sergio Busquets y Ansu Fati fueron las principales ausencias, aunque salieron en la segunda mitad.

Por un ligerísimo fuera de juego del brasileño se le anuló un gol a Pedri. El Barça dominó en la primera parte y marcó Lewy al filo del descanso. Pero Ter Stegen salvó dos muy claras para un equipo indeciso atrás.

Tras el descanso, los azulgranas no tuvieron continuidad y el Betis logró empatar con una diana de Fekir. Con este resultado se fue a la prórroga. Ansu marcó un golazo, pero también Loren. Así que se decidió el pase a la final desde los 11 metros.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona ante el Betis de la semifinal de la Supercopa de España:

Por su banda fijó a Ruibal y vigiló a Canales y al peligroso Luiz Henrique, pero no se estiró tanto como en otras ocasiones. Tuvo un partido muy exigido atrás y cuando fue sustituido, se notó su ausencia.

Adelantado por muy poco en un buen pase a Pedri que acabó en la red, en otras acciones se lió demasiado y acabó perdiendo la oportunidad, como una acción que se trastabilló y no acertó en el pase a Ferran Torres, que estaba muy desmarcado.

7

Robert Lewandowski, delantero

Extraño

Llevaba un partido para olvidar, con dos intentos de tacón que no salieron y un disparo muy fallido, pero el polaco tiene el gol en la sangre y no desaprovechó el regalo de Dembélé. Volvió a marcar, pero no subió al marcador por fuera de juego de Ferran.