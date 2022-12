Maldito diario: Ferran T.

"Ya ha pasado un año desde que me convertí en el regalo más deseado por Xavi"

Barcelona, 21 de diciembre de 2022

Querido diario, vuelve la Navidad y, con ella, celebramos el aniversario de mi llegada al Barça. Fui su Papá Noel. Bueno, casi. Fui ese Santa Claus al que van a ver los niños a los grandes almacenes: preferirías al nórdico del que todo el mundo habla, pero te conformas con este, aunque es evidente que tiene mucho menos peso y que no te va a dar todo lo que estás pidiendo. Ya ha pasado un año desde que me convertí en el regalo más deseado por Xavi. Al verme, tenía la sonrisa de un niño. Para él, he sido el clásico juguete que a uno le caía en Nochebuena cuando éramos chavales: al principio jugaba conmigo sin parar, me llevaba a todas partes y me utilizaba de todas las maneras. Pero, como suele pasar en estos casos, cuando se cansó me dejó en un rincón, y ahora solo se fija en mí de vez en cuando. Esto ya sé cómo termina: en un mercadillo de segunda mano.

Pero yo no estoy en venta, no me importa lo que se publique por ahí. Y aunque sé que no estoy sonando precisamente optimista en estas líneas, creo que tenemos que celebrar lo conseguido en los últimos 12 meses. ¿Qué planes tienes para estas fechas? A mí me va a tocar, otra vez, volver a ver a mi suegro. Pero no me quejo. Luis Enrique siempre me ha tratado bien; más que como un futbolista, me ve como si fuera uno más de la familia. Pero, vaya, ahora coincidiremos mucho menos a menudo... Qué pena que nos hayan echado de la selección. Perdón, quería decir que ‘lo’ hayan echado de la selección. Qué lapsus, jeje. Porque ahora, sin Lucho, sigo manteniendo todas las opciones de ser internacional, ¿no? Ganas no me faltan. Aunque ya hayamos vuelto al trabajo en el Barça, no me quito a la ‘Roja’ de la cabeza. Después de tantos días en el desierto, cuesta acostumbrarse al ambiente navideño, por mucho que en Barcelona tengamos casi la misma temperatura que en Doha. ¿Les pasará lo mismo al resto de mis compañeros? Es que todos nos llevamos grandes aprendizajes de la Copa del Mundo. Algunos, por ejemplo, han comprobado que no tienen ningún problema con el Barça, que también pueden funcionar mal en otros equipos. Me refiero a Ousmane, ¿eh? ¿De qué te ríes?