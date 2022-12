Maldito diario: Luka M.

"No te voy a negar que nos hemos quedado con las ganas de llegar a los penaltis, que es lo bonito de estas competiciones" "Quiero hablarte de Leo. Ya declaré después del partido que ojalá se lleve la copa: es el mejor de la historia"

Doha, 15 de diciembre de 2022. Querido diario. Nos queda el tercer y cuarto puesto, pero hasta aquí ha llegado Croacia en el Mundial. No te voy a negar que nos hemos quedado con las ganas de llegar a los penaltis, que es lo bonito de estas competiciones, pero nos hemos topado en las semis con los únicos que están más locos que nosotros.

Felicidades a Argentina, no es fácil lo que han conseguido: son la única selección que, cuando merece quedarse con diez, acaba jugando con 12. Ya sabes a lo que me refiero... Menudo penalti que nos pitaron, ¿eh? Es que ni yo he podido ocultar el cabreo con el arbitraje.

Pero a mí no me vas a oír hablar de teorías de la conspiración, soy demasiado elegante para eso. Además, ¿qué interés puede tener Catar en que gane un equipo u otro su Mundial? Ni que lo estuviera jugando el PSG. Cómo lo iba a jugar, si sus dos grandes estrellas están en Francia y en Argentina…

Será mejor cambiar de tema. O no. Porque quiero hablarte de Leo. Ya declaré después del partido que ojalá se lleve la copa: es el mejor de la historia. ¿Qué problema hay con eso? ¿Por qué tengo la sensación de que nuestra derrota en la semi ha dolido casi tanto en Madrid como cualquiera de las que he sufrido de blanco? A ver qué me encuentro cuando vuelva a casa...

Espero que a Rodrygo al menos ya se le haya pasado el disgusto. Brasil para casa y alegría para los argentinos. 2x1. La gracia esta que tenemos de llamarnos ‘hijo’ y ‘padre’ me va a salir por un pico estas Navidades. ¿Qué le regala uno a su chaval después de haberle hecho semejante jugarreta? Las derrotas escuecen, ya lo sé, pero a los croatas que no nos hablen de fracaso. Para una vez que no llegamos a la tanda de penaltis (es decir, que no ganamos) y ya me quieren jubilar. ¡Con lo que le molaba Croacia a la gente!

¿Tan rápido se han olvidado de que somos el equipo revelación? Uy, sí, claro, ahora todo el mundo está enamorado de Marruecos… ¿Celoso yo? Para nada. Pero es que nos lo han copiado todo, hasta lo de perder contra una Francia que aburre a las ovejas. Solo falta que le den el Balón de Oro a Amrabat.

Luka M.