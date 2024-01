Sandra Barneda revela lo que ocurre detrás de cámaras de 'La isla de las tentaciones': "La grabación es muy dura"

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Ahora, Sandra Barneda ha desvelado a través de las redes sociales cómo es el detrás de las cámaras: "Para mí, uno de los momentos más bonitos y más difíciles es el desembarco. Es el momento en el que conozco a las parejas. Es un día de grabación largo donde grabamos muchas horas expuestos al sol. La grabación es muy dura".

La presentadora ha asegurado que aunque se vean planos maravillosos, lo pasa bastante mal: "Eso implica que yo estoy saludando y veo a cuatro micos, muy lejos. Y me piden que vuelva a saludar (...) Es un mareo y con los chorretones que te caen".

Además, Barneda ha explicado que cuando pasea sobre la arena también es duro: "Voy descalza. Yo me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Y me dicen: 'sigue andando, sigue andando'. Además, no vayas por la zona que está mojadita, y además disimula y anda súper bien, con elegancia (...) Yo lo intento, pero me arden los pies".

Aunque Sandra ha comentado que a veces ha sentido que se "podía caer redonda", es consciente de que no se puede grabar de otra manera, y agradece la ayuda de sus compañeros: "Vienen corriendo y me traen zapatillas para volver. Siempre cuando paramos, intentan traerme un paraguas o agua".