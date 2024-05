Sale a la luz la carta de 'El rey del cachopo' en la que confiesa el asesinato de su pareja

'El rey del cachopo' fue condenado por la justicia española a 15 años de cárcel por homicidio y descuartizamiento de su novia. Aun así, hasta ahora, no había reconocido su culpa. De hecho, él decía que no había participado en la muerte de la joven. No obstante, ahora ha enviado una carta al juez al que le negó los hechos, donde reconoce las acusaciones.

Según los expertos de 'Código 10', el documento no atisba ningún tipo de sentimiento. El escrito fue enviado el pasado mes de marzo, y además de reconocer su culpa, pide perdón a la familia de la víctima. La grafóloga del programa de Cuatro, ha analizado la carta: "Una escritura pensada y no sentido, completamente inerte. No se ven sentimientos".

"Tiene toda la pinta porque escribir tantas hojas seguidas sin cometer una errata ni un tropiezo es muy raro. Me da la sensación de que está muy pensado", decía la especialista. Según cuenta, la intención de 'El rey del cachopo' es "cuidar su imagen" y dar otra faceta de sí mismo.

"Hay un componente de narcisismo, de egocentrismo, entre el infantilismo que tiene, su inseguridad, el desapego social, como que todo le importa un pimiento, piensa en él, se regodea en su ego y quiere quedar bien de cara a los demás", termina sentenciando.