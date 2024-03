La petición de Gonzalo Bernardos a España en materia de impuestos

Si eres de esas personas que considera que en España se pagan demasiados impuestos, el economista Gonzalo Bernardos dijo algo en el último programa de 'laSexta Xplica' que puede interesarte.

El economista, un habitual de este formato de actualidad política y económica, asegura que "en España, en comparación con Europa, no se pagan demasiados impuestos". Eso sí, lanza una petición al Gobierno: "me gustaría que mejoraran la gestión. No puede ser que en este país haya gente de 40 o 45 años y no haya trabajado nunca porque vive de subvenciones".

Bernardos destaca un punto crucial en el debate sobre impuestos en España al compararlo con el panorama europeo. Su afirmación sugiere que, en términos relativos, los impuestos en España no son excesivos en comparación con otros países del continente. Esta perspectiva desafía la percepción común de que España tiene una carga tributaria inusualmente alta.

Sin embargo, también señala una preocupación importante sobre la eficiencia en la gestión de estos recursos. Su llamado a mejorar la gestión gubernamental apunta a la necesidad de garantizar que los impuestos se utilicen de manera efectiva para beneficiar a la sociedad en su conjunto y fomentar un desarrollo económico sostenible.

El economista hace hincapié en la importancia de la responsabilidad y la contribución activa al sistema económico. Su crítica a aquellos que, a su parecer, se benefician de subvenciones sin participar en la fuerza laboral refleja una preocupación por la equidad y la sostenibilidad del sistema de bienestar.