Pablo Motos se pronuncia sobre la polémica con Sofía Vergara en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

La primera invitada del año de 'El hormiguero' fue Sofía Vergara, que acudió al plató del formato para promocionar su nueva serie en Netflix, 'Griselda'.

La entrevista parecía tensa, ya que Motos hizo comentarios que la artista no soportó y no dudó en contestarle con zascas. Uno de los ejemplos es que el presentador le comentó que le hacía gracia como pronunciaba 'Modern Family', a lo que ella respondió: "¿Me sale mal? ¿Hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".

Tanta fue la polémica, que varios medios internacionales se hicieron eco de lo que ocurrió en el plató del formato. Este miércoles han acudido al programa Antonio Resines y Jorge Sanz, que han sacado el tema de la artista: "¿Cuántos Goya tienes?", ha dicho el segundo. Mientras que Resines ha preguntado "¿qué le hiciste a esta pobre mujer?".

Pablo Motos ha querido aclarar la situación: "Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo 'Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar, estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti. Si podemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo' y me dijo 'claro que sí'".

Tras esto, el presentador ha asegurado que hicieron un programa increíble: "Nosotros nos lo pasamos muy bien. Solo hay que ver el programa, se ve que nos lo estamos pasando bien y que el público se ríe (...) Cuando acaba el programa todo el mundo 'el mejor de la temporada'".

Resines ha asegurado que todo el mundo piensa que hubo un problema entre ellos, algo que Motos ha querido aclarar para zanjar el tema: "Siento muchísimo a toda la gente que he molestado por una cosa que jamás sucedió".