Arón Piper detalla en 'El Hormiguero' el trastorno que padece: "Me pueden timar fácilmente"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El pasado miércoles, Arón Piper y José Manuel Poga acudieron al plató del formato para presentar 'El Correo', su nueva película en la que ambos son protagonistas. El thriller inspirado en hechos reales se estrenará el próximo 19 de enero en los cines.

El actor de 'Élite' explicó que padece de discalculia, que es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y todo lo relacionado con la materia.

Cuando Pablo Motos le preguntó sobre el trastorno, Arón comentó que "es como la dislexia pero con números". Además, aseguró que le pueden "timar fácilmente en cuanto al dinero".

"Entiendo que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular, pues yo no hago, no llego al objetivo (...) Si yo tenía un billete de 10... No, tú tenías un billete de 10... Yo te debo 5...", declaró Arón, demostrando claramente que se lía con los números.