Chanel frena en seco a una hormiga de 'El Hormiguero': "Eso no me está gustando"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este martes ha acudido al plató de 'El Hormiguero', Chanel. La artista que representó a España en Eurovisión en el 2022, ha presentado su primer disco, titulado '¡Agua!'. Los fans pueden escucharlo desde el pasado 12 de enero.

La artista ha explicado que el agua "es alegría, vida, cambia, se adapta", tal y como hace ella en la vida. Esa metáfora es el motivo del nombre de su nuevo disco.

Tras esto, la hormiga Petancas ha empezado a explicar que "El agua es muy versátil porque somos agua. Es el principio y el fin del ser humano, el agua nos rodea. El agua a veces es asquerosa, porque tú por ejemplo, estás en un bar, te quieres salir un rato y está lloviendo y luego entras y estás asqueroso porque ya estás mojado, la ropa te empieza a oler a humedad...".

Chanel no ha dudado en pararle los pies a la hormiga: "¡Stop! Estás haciendo una promoción fatal. Tienes que darle la vuelta a esto, porque eso no me está gustando".