Chanel sorprende en 'El Hormiguero' al revelar una de sus aficiones con la que ha conseguido ganar 999,99 euros

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este martes ha acudido al plató de 'El Hormiguero', Chanel. La artista que representó a España en Eurovisión en el 2022, ha presentado su primer disco, titulado '¡Agua!'. Los fans pueden escucharlo desde el pasado 12 de enero.

La cantante ha asegurado que le gusta ir al bingo: "Me encanta ir al bingo, ¡soy una binguera! (...) Voy bastante". Ha explicado que un día estaba jugando su cartón "tope concentrada" y le quedaban tres números para cantar bingo, cuando "de repente, el señor que repartía los cartones '¡Ay, Que tú eres Chanel!', gritándome (...) Me quitó el cartón y me dijo 'ven, ven, una foto conmigo'".

La artista ha explicado que el otro día cantó un bingo y ganó "una alta cantidad". Pablo Motos ha querido saber la cifra exacta, y Chanel le ha explicado que obtuvo 999,99 euros, que lo repartieron.