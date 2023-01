La abogada de la presunta víctima de Alves rompe su silencio: "Es un caso con muchas más pruebas de lo habitual"

La abogada de la presunta víctima de Dani Alves ha hablado en el medio brasileño UOL Confía en que este caso sea ejemplar en el campo de las agresiones sexuales

La abogada de la presunta víctima de Dani Alves ha concedido una extensa entrevista al medio brasileño UOL en el que ha explicado detalladamente cómo está marchando el caso revelando también algunos detalles inéditos de la investigación.

La letrada, Ester García López, ha sido clara en explicar que su cliente siempre ha sido clara en la intención de querer que el brasileño fuera castigado. "Quiero cárcel, no dinero" le dijo claramente cuando empezó a trabajar en el caso.

Ester ha explicado que "es un caso con más pruebas de las habituales y no es porque sea el acusado sea un personaje público. Hay más indicios de por qué las cosas se hicieron de inmediato".

En este tipo de casos según la abogada "hay muchas veces que las mujeres tardan 15 días, uno, dos meses en denunciar. Con eso desaparecen muchas pruebas..." Para la abogada ha sido clave la actuación tanto de la UCAS (Unidad Contra las Agresiones Sexuales) como del juez.

Para Ester este caso será importante en el campo de las agresiones sexuales en España. "Independientemente de cómo acabe el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo ha sucedido".

La abogada ha remarcado que "hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nunca le creerían a una chica como mi cliente" y espera que lo que ha pasado cambie esta tendencia.

Respecto al cambio de abogado en la defensa de Dani Alves, ha querido manifestar que "me comentaron que él hace muchos tratos, pero yo voy a defender los derechos de mi cliente. Si ella no quiere un trato, no hay trato. Mi temor es que empiecen a presionar desde los medios para que llegue a un momento en el que diga no aguanto más".