Ahorra en la compra del día a día con las ofertas Black Friday: Fairy, Finish, Scottex...

Selección de las mejores ofertas en básicos de hogar, como Fairy o Finish, para ahorrar en productos que usamos a diario

Seguimos con la Semana de Black Friday con increíbles ofertas. Durante estos 10 días, estarán disponibles millones de ofertas para los clientes de Amazon. Pero, para que puedas encontrar fácilmente las mejores ofertas en básicos del hogar -que no son pocas-, desde SHOPPING .es las hemos seleccionado para ti. Aprovecha que estos productos no se estropean y compra sabiamente… ¡Ahorrando!

Café Lavazza con un 30% de descuento (15,96€)

Una combinación única de seis variedades de granos de Arábica de entre los mejores de Centro y Sudamérica, elaborada por expertos y perfectamente mezclada. La sinfonía perfecta para un sabor excepcional siempre, desde 1956.

Amazon Basics - Pilas alcalinas AA de uso industrial (40 unidades) por 9 euros

Pilas alcalinas de alto rendimiento, perfectas para el uso diario en todos tus dispositivos. El paquete de 40 unidades ofrece una gran relación calidad precio y se presenta en un práctico embalaje reciclable. Ideal para usuarios de baterías industriales, de equipos originales y grandes volúmenes.

Ensure Nutrivigor – Complemento Alimenticio para Adultos con un 26% de descuento (19,99€)

Gracias a las proteínas, que contribuyen a aumentar la masa muscular, y al calcio y la vitamina D que ayudan a su funcionamiento normal.

Detergente lavadora Ariel (135 lavados) por 33,99 euros

5 acciones de limpieza brillante en frío: 1. Quita manchas 2. Iluminador 3. Fragancia intensa 4. 80 % de ingredientes biodegradables, excluyendo el agua, las sales inorgánicas y los minerales 5. Excelente para un lavado con agua más fría.

Recupera ropa vieja: el quitapelusas eléctrico recargable elimina bolitas, pelusas y pelotillas con rapidez y facilidad, dejando la ropa y mantas luciendo como nuevas. Rápido y eficaz: el gran cabezal de afeitado actúa más rápido con menos pasadas – Los 3 tamaños de orificio eliminan todos los tamaños de bolitas.

Dodot Toallitas Sensitive para recién nacidos, ¡con un 25% de descuento! (25,12€)

Estos 15 packs de toallitas Dodot Sensitive ofrecen la máxima protección de la piel de tu bebé.

Son apropiadas desde el primer día porque están especialmente diseñadas para la piel del recién nacido.

Ayuda instantáneamente a recuperar el pH natural en pieles delicadas y su exclusiva loción ayuda a prevenir la irritación de la piel.

Limpia de manera eficaz la piel gracias a su textura extra gruesa y suave.

Pastillas de lavavajillas Fairy Platinum Plus All in One con un 46% de descuento (21,99€)

Este pack de 5 paquetes (100 cápsulas) de Fairy Platinum Plus All in One tiene un 46% de descuentoy te puedes ahorrar más de 19 euros.

Estas pastillas para el lavavajillas son todo en uno. Tienen un gran poder de limpieza que elimina incluso la grasa incrustada a la primera, sin necesidad de prelavar los platos, ahorrando agua y energía.

También ayudan a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador, descomponiendo los restos de comida más difíciles.

Contienen sal, que garantiza un aclarado optimo, a la vez que protege el cristal y la plata, combatiendo la opacidad acumulada con el tiempo y recuperando su brillo original.

Si estás cansado de abrir tu lavavajillas y encontrarte la pastilla del lavavajillas sin disolver, con estas cápsulas eso no volverá a pasar. Formado por 3 cámaras de líquido, estas cápsulas se disuelven rápidamente hasta en temperaturas bajas y ciclos cortos.

El pack ahorro 110 pastillas de Finish Powerball arrasan con su 30%…¡no te quedes sin ellas! (16,99€)

Estas pastillas para el lavavajillas son todo en uno, lo que las hace eficaces frente a las manchas más difíciles gracias a su tecnología powerball. Es eficaz, incluso, con el agua más dura.

Su acción desengrasante elimina los restos de comida más incrustados en la vajilla incluso en agua fría.

¡Obten resultados de limpieza potente a la primera y por sólo 17,49 euros!

Wipp Express Power Caps, detergente para lavadora, ¡con un 33% de descuento! (43,06€)

Ahorra más de 30 euros en tu próxima compra de detergente con el pack de 4 de Wipp Express Power Caps, con 220 dosis.

Estas cápsulas de detergente para lavadora ofrecen una limpieza profunda, luminosidad radiante y frescor duradero hasta 30 días.

Su tecnología limpieza profunda penetra en las fibras para eliminar las manchas más difíciles y deja luminosidad en tus prendas, aportando brillo después de varios lavados.

Además, su uso es muy fácil. Tan sólo hay que añadir una cápsula Wipp Express Power Caps en el tambor de la lavadora y, a continuación, pon tu ropa; obtén unos resultados impecables a partir de los 20 grados.

Ahorra más de 20€ con Dodot Pañales Bebé Sensitive, talla 2 (53,80€)

Estos pañales tienen una suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé proporcionando una sensación de suavidad

Sus tiras son suaves y transpirables, que se adaptan al contorno del bebé.

Además, tienen un indicador de humedad que cambia de color cuando el bebé se ha hecho pipí.

Añadido a los 240 pañales, de regalo, 40 toallitas Dodot Aqua Aqua Plastic Free, 99% de agua con algodón orgánico, que protege la piel de tu bebé.

¡21% de descuento! Detergente en Cápsulas para Lavadora Dixan: 60 lavados (14,99€)

Con un descuento del 21% podemos garantizarnos los próximos 60 lavados a mitad de precio, gracias a lo oferta Prime de este detergente que aporta limpieza, luminosidad y frescor a la ropa blanca.

Una ocasión ideal para aprovisionarse para todo el año, que nunca se sabe lo que puede pasar con los precios.

Ahorra más de 40 euros en tu próxima compra de preservativos Durex, con puntos y estrías (26,20€)

Black Friday trae otro descuentazo, pero esta vez con la marca de preservativos por excelencia, Durex.

Con un 61% de descuento, puedes llevarte 74 preservativos con puntos y estrías para una estimulación extra

Lubricado de silicona para una experiencia más suave, los preservativos Durex Dame Placer tienen un grosor elevado.

Su anchura nominal es de 56 milímetros, por lo que es una talla adecuada para la mayoría de los hombres, gracias, también, a su diseño elástico.

Todos ellos son preservativos de látex suaves con forma anatómica Easy-On con depósito.

Pack de 6 champús H&S anticaspa y gel de ducha limpieza profunda, ¡ahora un 21% más barato! (18,99€)

H&S Anticaspa, nº1 en el mundo, funciona como champú y gel de ducha para pelo, cuerpo y cara.

Ahora, durante el Prime Day 2023, puedes llevarte este pack de 6 champús por menos de 20€.

Limpia suavemente el cuerpo mientras combate la caspa y deja una sensación de limpieza y frescor.

Fórmula probada dermatológicamente y clínicamente, eficaz contra la descamación y suave con la piel.

Con Carbón y Mentol, elimina la suciedad con un torbellino refrescante que proporciona una sensación de frescor y limpieza.