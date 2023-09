Mendilibar confía en "que no se haya olvidado todo tan rápido"

El mal arranque de temporada del Sevilla puede hacer caer al técnico El partido ante el Lens, en el debut en la Champions League ha dejado más dudas en el equipo

Malos tiempos en Nervión. El Sevilla ha hecho un inicio de temporada muy decepcionante y el sábado visita el Estadio de El Sadar, para enfrontarse al Osasuna, un rival siempre incómodo. En la previa, muchas preguntas han ido en camino de su futuro. El de Zaldibar se ha mostrado optimista porque nota la confianza del club: "Estoy tranquilo, lo mismo soy ufano pero estoy tranquilo. Sé que mandan los resultados, es así. También sé que no hace mucho hicimos unos grandes tres meses, no creo que se olvide tan pronto. Aunque pensemos en el presente, que me parece bien, ya está. Hablo con normalidad con la gente del club y no ha cambiado nada. Todo sigue igual".

Sobre si se siente en el punto de mira, Mendilibar afirma que esto es más cosa de la prensa: "Al final sois vosotros los que ponéis todo y la gente escoge de lo que ponéis. Los entrenadores firmamos un contrato y ponemos un año, pero sabemos que a veces no es verdad, pueden ser menos o más. Llegué hace seis meses y tratamos de hacer mejor al equipo, al club y el inicio de temporada no ha sido bueno, pero sólo me centro en entrenar y en el día a día. El resto me importa poco".

Sobre el rival, admite que en su casa, en El Sadar, tiene un 'plus' de competividad: "Fuerte en su casa, apoyado por su público es difícil de ganar. Eso lo sabemos. Si somos competitivos también somos difíciles de ganar. Va a ser una lucha fuerte para ver quién se hace con el mando del partido, que será importante, y a partir de ahí competir y tratar de ganar". Pero no es una final. Para nada, es un partido. Tenemos que poner el pensamiento y nada más. Siempre he dicho lo mismo, el final es el último que está en el calendario. Sí es verdad que no empezamos bien, es verdad que nos cuesta ganar pero a todo el mundo le cuesta. Es coger la autoestima individual y como grupo, que es lo más importante". El sábado ante el Osasuna, nueva oportunidad para cambiar de dinámica para el Sevilla.