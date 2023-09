Lamine Yamal: "Quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda"

"A la selección, además de juventud y alegría, puedo aportar verticalidad y desparpajo en el campo" "Siempre hablo con Balde y me dice que disfrute, que encare, que no tenga miedo. Gavi igual, me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo y Pedri más de lo mismo, me ayudan mucho"

Lamine Yamal, en declaraciones a la web de la RFEF, asegura que está viviendo un sueño a pocos días de su debut como internacional absoluto con la selección española de fútbol. El jugador del FC Barcelona, que solo suma cinco partidos oficiales como azulgrana, entró en la convocatoria que el seleccionador, Luis De la Fuente, hizo para afrontar los duelos contra Georgia y Chipre, valederos para la fase previa de la Eurocopa.

"Es increíble poder estar viviendo esto y poder ver todas estas cosas y disfrutarlas al máximo. Estoy tranquilo de momento, un poco acostumbrado por el tiempo que llevo en el primer equipo del Barça y ahora a ver qué tal con la selección", dijo.

El azulgrana aseguró que no dudó cuando tuvo que elegir jugar con España o Marruecos porque "desde siempre he jugado con España, desde la sub-15, y lo he tenido claro siempre: quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda".

Consejos familiares

Cuestionado por los consejos que le dieron sus padres cuando se enteraron de que fue seleccionado para jugar con la selección absoluta de España, Lamine Yamal comentó que "el mejor consejo fue el de mi madre: la llamé y fue la primera en felicitarme. Estaba muy orgullosa y también mi padre. Lo primero que me dijo es que tuviera cuidado porque le daba un poco de miedo, pero luego, a los 30 segundos, se le pasó y estaba muy orgullosa de mí... También lo estaba cuando jugaba en el Juvenil porque decía que jugaba contra gente muy grande, que tuviera cuidado sobre todo con las faltas, pero nada... Es normal porque es mi madre".

Sobre el futuro, el delantero barcelonista confesó que "estoy tranquilo porque confío en mí y ya está".

De los compañeros precisó que "siempre hablo con Balde y me dice que disfrute, que encare, que no tenga miedo. Gavi igual, me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo y Pedri más de lo mismo, me ayudan mucho".

Y de los jugadores de la selección española dijo que "todos son increíbles, son muy buenos pero sobre todo cuando empezó me gustaba mucho Asensio. ¿Si se lo diré cuando lo vea? No se lo voy a decir, me da vergüenza".

En cuanto a lo que Lamine Yamal puede aportar a la selección, confesó que "obviamente puedo aportar juventud, alegría... y en el campo verticalidad y desparpajo".