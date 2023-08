El Gobierno fulminará a Rubiales

El CSD denunció ayer a Rubiales ante el TAD y espera que el proceso se acelere para inhabilitarlo "Queremos ser muy contundentes en decir que hay cosas que no pueden volver a pasar", dijo Francos

Hubo cambio de guion y Luis Rubiales no dimitió el viernes en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. El Gobierno contraatacó con toda la artillería pesada y, a través del presidente del CSD, Víctor Francos, lo denunció el viernes ante el TAD.

Seis días después de que la selección española de fútbol ganara el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, protagonizara unos hechos reprobables en el palco -se tocó los genitales tras la finalización del partido y besó a la futbolista Jenni Hermoso-, el caso sigue abierto.

Rubiales no dimitió ayer en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF tal y como se esperaba pero el cambio de guion no cogió al Gobierno en fuera de juego. Así, en un paso inequívoco horas después del discurso de Rubiales, a través del Secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, este anunció que suspenderá al presidente de la RFEF de sus funciones si el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le abre un expediente por unos hechos que Francos consideró “muy graves”.

Antes, sin embargo, Francos no pudo ser más directo cuando se refirió a la decisión de Rubiales de no dimitir: “El señor Rubiales no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni de lo que esperaban las jugadoras, ni lo que esperaba el Gobierno ni la sociedad española. Ha defraudado su reacción. No ha hecho lo que debía”.

Y agregó que “hemos llegado a un punto en el que el Gobierno actuará y el TAD recibirá una denuncia propia del Consejo Superior de Deportes. La denuncia llegará esta tarde (por la de ayer)”.

Pasos a seguir

“Si el TAD incoa el expediente, tengo derecho a convocar la comisión directiva del CSD para instar la suspensión de Rubiales”, dijo Francos en la comparecencia que convocó en la sede del Gobierno en Tarragona.

Igualmente, el Secretario de Estado para el Deporte explicó los pasos a seguir por el organismo que preside para inhabilitar a Rubiales. El primero de ellos, cursar las tres denuncias que le han remitido (entre ellas una de la AFE) frente al TAD. Además, instó al Tribunal Administratico del Deporte a avanzar al lunes 28 de agosto la reunión que tenía prevista el jueves 31 a fin y efecto de acelerar el proceso.

Francos aseguró también que “en el caso de que el TAD considere muy graves las faltas de Rubiales y estas sean merecedoras de la tramitación, el CSD reunirá a su comisión directiva -debe hacerlo con dos días de antelación- para iniciar la suspensión del presidente de la Federación Española de Fútbol”. El presidente del CSD, durante su intervención, pidió disculpas a las futbolistas de la selección española porque “no merecían, ni mucho menos, esta situación, merecían otra cosa”.

Sorprendido

Francos esperaba que el caso hubiera quedado cerrado con la dimisión de Rubiales, de ahí que lamentara el desenlace de la Asamblea de la RFEF dado que en ella podía haberse cerrado el caso en el que el propio Rubiales había metido al fútbol español. En ese sentido, indicó fue él mismo quien avivó la polémica al empeñarse en seguir al frente de la Federación Española de Fútbol y presentar los hechos, según sus propias palabras, como “un asesinato social. Se me está tratando de matar”.

Estamos en disposición de que esto sea el 'Mee too' español y que signifique un cambio (Víctor Francos)

Las últimas palabras de Francos también tuvieron un mensaje potente: “Estamos en disposición de que esto sea el ‘Me too’ español y que esto signifique un cambio. El Gobierno quiere ser muy contundente en decir que hay cosas que no pueden volver a pasar”.

Iceta, crítico

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Iceta, en declaraciones a la agencia EFE, aseguró que “estamos ante una actuación inaceptable que mereció desde el primer momento la condena del Gobierno y una exigencia de explicaciones que no se han producido”.

Iceta reiteró que “el Gobierno presentará una denuncia frenta al TAD calificando la actuación de Rubiales como muy grave” y agregó que el procedimiento será “absolutamente escrupuloso, democrático y transparente”.