Rubiales: "¡No voy a dimitir!... ¡No voy a dimitir!"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha asegurado que seguirá al mando "¿Creen ustedes que todo esto es suficiente para la cacería que estoy sufriendo?", aseguró Rubiales

Luis Rubiales no ha dejado indiferente a nadie en la Asamblea General Extraordinaria celebrada tras el escándalo por la celebración del presidente tras el Mundial ganado frente a Inglaterra. Y ha respondido a la pregunta del millón.

"He recibido mensajes de miembros de esta Asamblea pidiéndome que no dimita y después han emitido comunicados diciendo que lo que hice no está bien. Tenemos un problema de libertades. Después de dar todas mis explicaciones, ha llegado el momento de decir algo", empezaba Rubiales.

"¿Creen ustedes que todo esto es suficiente para la cacería que estoy sufriendo? NO VOY A DIMITIR. NO. VOY. A. DIMITIR." Y la sala de la Asamblea se llena de aplausos, mientras el presidente dice sin pelos en la lengua que ha hecho "la mejor gestión de la historia del fútbol español", repite la misma frase. "Espero que se cumpla la ley", cerró el presidente.