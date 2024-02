La generación que pisa fuerte en el Barça

Nunca antes, hasta esta temporada, las futbolistas del filial habían tenido tanto protagonismo en el primer equipo del FC Barcelona. Los minutos residuales en Liga, con el título ya en el bolsillo, se han convertido en oportunidades reales, con minutos significativos y en partidos y competiciones importantes, para las jugadoras con ficha 'B'.

Tras el mercado de verano quedaron tres dorsales libres de primer equipo y ahora son cuatro con la marcha de Oshoala. Salieron más futbolistas de las que llegaron. Y la plantilla, que ya no contaba con Rolfö para la primera mitad del curso, era la más corta de los últimos años.

¿La solución? En casa. "Durante la pretemporada he notado una diferencia abismal entre el nivel de los últimos años y este. He visto en estas jugadoras que están en dinámica con nosotras que no hay tanta diferencia con las del primer equipo. Y esto es muy positivo. Van a ser importantes, y cuando no vayan a jugar, lo harán con el filial, para que no pierdan ritmo", decía Jonatan Giráldez a principio de curso.

Martina, Vicky, Corrales, Dragoni, Ari Arias y Bartel

Giulia Dragoni (17 años), Vicky López (17), Lucía Corrales (18) y Martina Fernández (19) eran las cuatro futbolistas con ficha de filial pero en dinámica total de primer equipo. Y, tras la marcha de Oshoala, se sumó a ellas Ari Arias (20 años), máxima goleadora del Barça B y pichichi de la Primera RFEF la temporada pasada y esta, de momento. También subió, para medirse al Rosengard en Malmö, Júlia Bartel (19).

Martina es la futbolista que, hasta la fecha, ha disputado más minutos bajo las órdenes de Giráldez, un total de 941 divididos en 14 partidos, 10 de ellos como titular. Además, y a pesar de ser central, ya ha marcado dos goles esta temporada. El técnico confió en ella como tercera central tras la lesión de Mapi León. Y ha cumplido con creces.

Y Vicky López, nombre propio en las últimas semanas, es la que más partidos ha disputado en total (21, 8 como titular), en un total de 802 minutos. Y es la jugadora del filial que más goles lleva (4 tantos y una asistencia). El último, contra el Atlético de Madrid.

También han demostrado que son presente y futuro Lucía Corrales (307 minutos en 10 partidos -3 como titular- y 2 asistencias) y la jovencísima Giulia Dragoni (146 minutos, en 7 partidos -1 como titular- y 1 gol, en la Copa de la Reina).

Las palabras de Ona Batlle, Aitana y Mariona

"Es muy importante cuidar la cantera", decía esta semana Ona Batlle en una entrevista en SPORT. "Que las jugadoras que se están formando vean que pueden llegar al primer equipo. Que puedan tener oportunidades reales de jugar también en partidos grandes y competiciones importantes para demostrar que valen. Es un extra que en el filial no lo tienes. Porque no es solo contra quién juegas, sino también con quién juegas".

Ella se fue del Barça en 2017 en busca de oportunidades. Y hablaba de ello, también para este medio, hace unos días Aitana Bonmatí. "Justo hoy reflexionaba sobre ello, cuando yo era más joven no tenía estas oportunidades. Era más difícil. Costaba más llegar. Nos dejábamos la piel para ganar los partidos. Creo que la buena dinámica del equipo permite que las más jóvenes puedan tener estas oportunidades. Es necesario, porque cuando eres joven necesitas jugar. El hecho de entrenar con nosotras ya las ayuda mucho, y si además tienen minutos... Todavía mejor. Es la mejor manera de aprender".

"No me ha sorprendido su irrupción, porque las veo entrenar cada día y sé de lo que son capaces", añadía Mariona Caldentey, también para SPORT. "Están preparadas para jugar y nos están ayudando mucho. Y de aquí a final de temporada irán teniendo más minutos y protagonismo. Es importante que se contagien de esta ambición que tenemos, que quieran más, que quieran ganar. Nos van a dar muchísimo, son presente y futuro".