¿Por qué el sorteo de la Nations League femenina tiene una trascendencia especial?

En el sorteo del lunes se decidirá el equipo local en la semifinal y también las dos posibles sedes de la final El formato es diferente a la UEFA Nations League masculina donde la Final Four se disputa en un mismo país

España conocerá el lunes contra quién se jugará sus opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. La UEFA no solo sorteará los emparejamientos de las semifinales de la Final Four de la UEFA Nations League, sino que también determinará las sedes. Por ello, este sorteo tiene una relevancia especial.

El formato de la Final Four femenina es distinta a la del masculino. En categoría femenina se disputá la primera edición, pero en masculina ya se han disputado dos finales a cuatro y se fijaron las sedes en un mismo país: Portugal y los Países Bajos.

España, por ejemplo, en la última Final Four disputó la semifinal en Enschede ante Italia y se jugó el título con éxito en Rotterdam frente a Croacia.

Con el fútbol femenino, cambia el sistema. En el sorteo del lunes, el equipo que salga como local disputará la semifinal en casa.

Teresa Abelleiro, jugadora de la selección española | RFEF

Asimimo, se decidirá que semifinal ganadora albergaría la final. Tanto semifinal como final se disputan a partido único.

Por tanto, España, si sale en el bombo como local en su semifinal, y el ganador de su cruce también tiene la fortuna de ser considerado como anfitrión, disputaría los dos partidos en casa.

Dos puestos para París

España, Países Bajos, Alemania y Francia son las cuatro selecciones clasificadas. Además del título, están en juego dos plazas para París 2024. Francia ya está clasificada como organizadora y entre España, Países Bajos y Alemania, saldrán los oros dos equipos que participarán en los Juegos.

Si España gana su semifinal, ya tendría el billete para París. En caso de perder y que Francia sea finalista, le quedaría otra bala. En este supuesto, el ganador del partido por el tercer y cuarto puesto se clasificaría para la competición olímpica.

La Final Four se dipusta entre el 23 y 28 de febrero del 2024 y el lunes se conocerán los enfrentamientos y las sedes.