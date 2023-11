Alexia, sobre el 'caso Rubiales': "No es algo aislado del fútbol femenino, pasa en demasiados ambientes"

La capitana del Barça y la selección española se ha sincerado en una entrevista en la revista de moda ‘Harper's Bazaar’ Ha valorado que “la magnitud que tuvo el tema era la que tenía que ser” porque “lo que pasó no es algo aislado del fútbol femenino”

Alexia Putellas ha atendido a la revista de moda ‘Harper's Bazaar’ y ha realizado varias de sus declaraciones más contundentes desde que España se proclamó campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda y estalló el ‘caso Rubiales’. La capitana del FC Barcelona y de la selección ha asegurado que ha aprendido “mucho de esto, muchísimo” y que “he tenido momentos de orgullo y de tristeza”. “No encuentro normal que haya habido filtraciones y no se garantice cierta privacidad. Es una pena”, ha lamentado.

“Pero también he sentido mucho orgullo, sobre todo por los debates que se han generado. Estamos en un momento, hombres y mujeres, muy importante de deconstrucción y construcción. Y creo que nos podemos permitir equivocarnos, pero tenemos que aprender y mejorar. Sólo eso nos hará una sociedad mejor en la que todo el mundo se sienta a gusto, orgulloso y respetado sea como sea”, ha añadido la futbolista azulgrana.

Alexia ha valorado que “la magnitud que tuvo el tema era la que tenía que ser” porque “lo que pasó no es algo aislado del fútbol femenino”. “Es algo que pasa en demasiados ambientes, y justo fue a dar con un lugar en el que la expectación y la visibilidad fueron mundiales”, ha añadido. Según su punto de vista, el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso no va a restar importancia al increíble éxito de la selección: “Vamos a ser las campeonas del mundo, como mínimo, durante cuatro años más. Y eso no nos lo va a quitar nadie”.

Preguntada por la dimensión del asunto, la atacante culé ha apuntado que “no podía ser de otra manera”. “No había otra forma de reaccionar. Pasó algo super desafortunado y estar al lado de Jenni y apoyarla era lo mínimo que podíamos hacer”, ha justificado.

Alexia también se ha referido a su emotivo abrazo con su madre al acabar la final del Mundial. “El posoperatorio fue muy duro, ella estuvo conmigo cada día y tenía ganas de que viviera algo alegre. Cuando la abracé, supe que se había quitado dos mochilas de encima”, ha finalizado.