Del Amo: "Rubiales me pisoteaba"

Del Amo explica que se tomarán "decisiones", entre ellas, sobre Vilda "Yo sentía que me estaba pisoteando en muchas cosas, por ejemplo cuando hace el mensaje a Vilda o a Montse Tomé"

El hasta ahora vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y presidente de la Federación navarra, Rafa del Amo, ha señalado este martes que tomarán "decisiones" sobre el seleccionador femenino, Jorge Vilda, pero que todavía están "en ello" y que este miércoles tomará "cartas en el asunto".

Del Amo ha atendido a los medios de comunicación antes del acto de presentación del Osasuna Magna Xota de fútbol sala en Pamplona, donde ha afirmado que "había que ponerle cabeza a la Federación. Hay que arropar a Pedro Rocha, porque le ha caído un marrón tremendo y no es un hombre del presidente como parece desde fuera".

Sobre Rocha ha añadido que es un "buen amigo". "Me está pidiendo ayuda. Ayer nos quedamos hasta las 3 de la mañana solucionando muchas cosas y yo de la mano de él. Hay que mirarlo como un hombre que le toca hacer un cambio profundo, vamos a cambiar todo", ha manifestado.

El presidente del fútbol navarro se encuentra "súper satisfecho" de lo que ha hecho y "del cambio que se ha dado, que yo creo que nos hacía falta".

Sobre la asamblea celebrada este lunes, Del Amo ha explicado que "costó llegar a la unanimidad". "El viernes yo era el único que estaba en contra de todo y ayer estábamos todos de acuerdo con la idea que yo llevaba. Costó porque somos muchos".

Sobre cómo se ha sentido estos días, Del Amo ha dicho que Rubiales le "pisoteaba". "Yo sentía que me estaba pisoteando en muchas cosas, por ejemplo cuando hace el mensaje a Vilda o a Montse Tomé. Yo he sido el presidente del comité nacional y no lo había consultado conmigo como me ha hecho en muchas ocasiones en el Mundial y sentía que me había pasado por encima y dejo la vicepresidencia por esa cuestión", ha apuntado.

El día que Del Amo tomó la decisión de dimitir habló con Rubiales: "A la noche hablamos y él no entendía, pero me respetaba, como le respeto yo a él. Le di las gracias porque hay que agradecerle el cambio de la Federación con su llegada. Él me hace vicepresidente en un departamento que no existía y pasamos a un presupuesto de casi 30 millones, todo el auge que hemos tenido, creciendo con las selecciones de chicas, pero creo que comete varios errores que no entran en mi cabeza y creo que tiene que irte y así se lo dije", ha declarado.