Los acuerdos a los que han llegado las convocadas y la RFEF

Víctor Francos, presidente del CSD, compareció frente a los medios tras una reunión de más de siete horas "La buena noticia que tenemos que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse", explicó

Víctor Francos, presidente del CSD, fue la cara visible junto a Rafael del Amo, vicepresidente de la RFEF, después de una reunión de más de siete horas que finalizó sobre las 4.30 horas de la madrugada con un veredicto definitivo.

En su comparecencia frente a los medios, Francos comunicó todos los detalles de la reunión con las jugadoras y los acuerdos a los que han llegado después de muchos esfuerzos.

"Hemos tenido diversas reuniones con las jugadoras, reuniones que han sido muy cordiales, en las que ha habido un tono absolutamente amable, voluntad constructiva en todo momento. Las jugadoras han podido hablar con absoluta libertad, igual que el Gobierno, igual que la federación", empezó.

Las conclusiones

"Les comunico la primera cuestión, que es que hemos llegado a una serie de acuerdos que mañana van a ser redactados y firmados por parte de la federación y del CSD junto con un acuerdo muy concreto: la constitución de una Comisión Mixta y tripartita entre las tres partes (CSD, Federación y jugadoras) para poder hacer un seguimiento de los acuerdos a los que hemos llegado y que tiene que ver con diferentes aspectos", dijo.

"Esencialmente, tienen que ver con el desarrollo de la Ley del Deporte en todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad de género, avanzar en la igualdad salarial, avanzar en la igualdad en la calidad de las infraestructuras para el deporte y, en este caso, para el fútbol femenino", confesó.

"Evidentemente, no les quiero engañar y quiero ser muy sincero con ustedes. Las jugadoras también nos han expresado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios en la Real Federación Española de Fútbol y la federación se ha comprometido a que estos cambios se produzcan de forma inmediata", reconoció.

Dos jugadoras no aceptan y abandonan

"A partir de aquí, en lo que respecta a la convocatoria y a la concentración, de las 23 jugadoras convocadas, dos jugadoras han solicitado por razones de falta de ánimo y malestar personal y, por tanto, absolutamente respetable la posibilidad de abandonar la concentración. Como se ha sabido por los medios de comunicación, y no es nuevo, el CSD y la federación junto a la seleccionadora nacional se ha acordado que la fórmula no conlleve sanciones", añadió.

"La buena noticia que tenemos que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Las jugadoras están en un momento complicado y yo creo que es una buena noticia poder decir que la selección disputará los dos partidos con garantías y, esperemos, con victorias.

"Hay dos jugadoras que no se sienten con ánimos y con fuerzas -lo comunicarán ellas-. Quiero que haya el mismo respeto por unas y otras. Tenemos un gran equipo, que es campeón del mundo, y tenemos que tener respeto por el conjunto de las jugadoras de nuestro país".

"Hemos tenido unas conversaciones de una sinceridad absoluta. Les he agradecido la sinceridad con la que nos han hablado. Ellas también nos han agradecido la reunión porque han podido expresarse con tranquilidad. La primera cosa que se les ha dicho, la primera, ha sido: quien no esté a gusto, no se vea con fuerzas, que sepa que no se va a encontrar ni en la federación ni en el CSD un proceso sancionador".