¡La Federación se paraliza por el expediente a la Gestora de Rocha!

La Federación Española de Fútbol ha iniciado la semana con malas noticias. Pedro Rocha, el único candidato que reunió los avales para ser candidato a la presidencia, no podrá ser proclamado este lunes, tal y como marcaba el proceso electoral, por una impugnación sobre la Comisión Gestora.

La Comisión Electoral no ha tomado una decisión y ha decidido trasladar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) uno de los múltiples recursos de Miguel Galán y ahora se abre un plazo de cinco días para decidir.

Galán presentó su impugnación fuera de tiempo, pero el TAD la ha admitido igualmente. El Consejo Superior de Deportes (CSD), es decir, el Gobierno ha recibido la comunicación del TAD de que este órgano incoa un expediente sancionador por una posible infracción muy grave de la Junta Gestora, que presidía Pedro Rocha.

La enésima reclamación de Galán se basa ahora en que la Junta Gestora tomó decisiones que no le correspondían como la de cesar a Jorge Vilda como selecccionador de la selección femenina de fútbol. Por tanto, el TAD estudiará si realmente la Gestora se extralimitó o tuvo que actuar para que el fútbol español no se viera perjudicado.

Presiones del Gobierno

Cabe recordar, que Vilda fue destituido en medio de fuertes presiones por parte del propio Gobierno. Por ejemplo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, fue una de las personalidades que pidió el cese de Jorge Vilda.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / EP

Ahora se abre este compás de espera en el que los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes están analizando el contenido de la resolución del TAD de abrir expediente, que consta de 39 páginas para definir los pasos siguientes.

Todo ello ha provocado una paralización total en la Federación. La Comisión Gestora difícilmente tomará decisiones que afectan al día a día de la Federación hasta que exista un dictamen claro.

La incertidumbre es total. Si el expediente acaba en una inhabilitación de la Comisión Gestora no solo Pedro Rocha no se podrá presentar, sino que tampoco podrá hacerlo ninguno de sus integrantes. El actual presidente, tras la dimisión de Rocha para poder concurrir a las elecciones, es Rafael del Amo.

Arrancar otra vez el proceso electoral

En el peor de los escenarios, debería empezar el proceso electoral desde el punto de partida. Es decir, se abriría un nuevo calendario para que llegaran las candidaturas y se determinarían los plazos para que puedan presentar los 21 avales necesarios para optar al cargo.

Pedro Rocha por ahora se mantiene firme en defender que no tiene nada que ver con las actuaciones de Luis Rubiales y llegará hasta el final. No puede ni mucho menos descartarse que la Gestora no sea inhabilitada, como en su momento tampoco lo fue Luis Rubiales. Cabe recordar, que el ex presidente fue inhabilitado por parte de la FIFA y entonces llegó su inevitable renuncia.

Para completar el escenario, Javier Tebas ha decidido recurrir a la imputación de la Gestora de Rocha porque el fiscal "se atribuyó las funciones de la jueza". Una cuestión técnica jurídica a la que se agarra LaLiga para apoyar al único candidato a la presidencia.

Uno de los méritos de Pedro Rocha había sido firmar la paz con Tebas después de un largo camino de conflictos entre el máximo dirigente de LaLiga y Luis Rubiales.

Rocha había logrado un consenso inédito en los últimos tiempos en el fútbol español, que el TAD puede romper si no le permite proclamarse presidente.