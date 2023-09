Carvajal: "Hay que apoyar a Rubiales de la misma manera que a Jenni Hermoso..."

El lateral del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa con la Selección Española El futbolista español se ha pronunciado sobre la situación de Jenni Hermoso y Rubiales

Dani Carvajal ha comparecido en rueda de prensa con la Selección Española y se ha pronunciado sobre la situación que vive Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Todo a raíz de una entrevista que ofreció ayer a Onda Cero dónde ya habló del tema...

El futbolista del Real Madrid declaró ayer que no había que tratar a Jenni Hermoso de víctima hasta que "los estamos legales decidan". En este sentido, el lateral 'blanco' ha vuelto a hablar hoy con la Selección Española.

Sus frases más destacadas

Sobre Jenni Hermoso y su situación: "Puedo entender que si está pasando por un mal momento, hay que apoyarla, pero de la misma manera que a Rubiales". Además, ha vuelto a recalcar que hay que "respetar la presunción de inocencia". "Es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme"

En este sentido, sobre Rubiales como presidente: "Como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega".

Al mismo tiempo, sobre Rubiales y su respuesta al comunicado de los jugadores: "No he visto su respuesta. Nosotros solo hemos hecho un comunicado pronunciándonos sobre el tema. Rubiales ya pidió perdón por su error".

Sobre la razón por la cual escribieron el comunicado: "Para intentar hablar solo de futbol hicimos aquel comunicado. Nosotros somos ejemplo de mucha gente, pero no es un tema agradable para nosotros y ojalá se hubiese hablado solo del campeonato que han conseguido las chicas", concluyó.

Por otro lado, Carvajal también fue preguntado por el Real Madrid y la falta de fichajes ante la baja de Benzema. "Ya lo dijo Ancelotti, Bellingham ha venido para suplir a Karim. Se está viendo que estamos siendo de los más goleadores de LaLiga", afirmó.