El ataque de Marc Crosas a Carvajal: "No puede ser más machista y más facha"

Marc Crosas, formado en la cantera del Barcelona, y una de las grandes promesas de La Masia que llegó a debutar con el primer equipo azulgrana en 2006, se ha despachado a gusto con Daniel Carvajal, al respecto de las últimas declaraciones del jugador del Real Madrid acerca del caso Hermoso y Rubiales.

"El capitán del Real Madrid y de la selección española se mantiene al margen porqué no sabe si Jenni Hermoso es víctima de abuso de poder, ya que no ha hecho la denuncia", compartió en sus redes el jugador nacionalizado mexicano.

"Más machista y más facha no se puede ser...", sentenció en Twitter el ex de F.C. Barcelona, Olympique de Lyon, Celtic de Glasgow, Volga Nizhny Novgorod, Santos Laguna, Universidad de Guadalajara, Cruz Azul, Tenerife y Tampico Madero.

Las duras palabras de Marc Crosas se refieren a las declaraciones de Dani Carvajal en Onda Cero, en las que el jugador del Real Madrid explicó su decisión de mantenerse "al margen y esperar a que los estamentos legales decidan en el caso Rubiales". El de San Felíu de Guixols critica que el capitán del Real Madrid "se mantenga al margen porqué no sabe si Jenni Hermoso es víctima de abuso de poder, ya que no ha hecho la denuncia"

El internacional español explicó su postura al respecto: "Nosotros en el comunicado admitimos que el comportamiento del presidente no es el adecuado y lo que tú consideras víctima en tu pregunta que me estás haciendo, al final hay estamentos legales que están considerando si realmente Jenniffer es víctima de algo que se está tramitando. Al final y al cabo nosotros nos mantenemos al margen. Ya te digo que hay personas que son las que tienen que decidir si hay algún culpable o alguna víctima. Pues ya se hará saber. Entonces tampoco podemos posicionarnos o condenar una parte u otra previamente sin conocer realmente que ha pasado, que se ha estipulado, porque a día de hoy Jennifer no ha presentado tampoco la denuncia".