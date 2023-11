Ancelotti tiene un aliado en Georgia para fichar a Kvaratskhelia

Georgia se presenta en Valladolid para medirse a España con Khvicha Kvaratskhelia como gran estrella. El jugador del Nápoles es de los que está más de moda en el fútbol europeo y su nombre se ha relacionado a menudo con el Real Madrid y Barcelona.

En este sentido, el seleccionador de Georgia, Willy Sagnol, recordó su anterior etapa en el cuerpo técnico del Bayern con Carlo Ancelotti, algo que podría ser de ayuda para el Real Madrid: "He trabajado con Ancelotti y no me ha preguntado sobre él... Está jugando en un club top, pero hay otros equipos gigantes como el Barcelona. Madrid o Bayern. Cualquiera quiere jugar en uno de estos clubs, es lo mejor que te puede pasar en tu carrera. La opción de ganar títulos es algo fantástico”.

Sagnol considera que Kvaratskhelia es casi "como un capitán" para Georgia y que "no quiero decir que sea como un papá para el resto, pero sabe lo que debe hacer con los jugadores más jóvenes". Pese a los elogios, el míster matizó que "no siempre el jugador más famoso es el capitán, hay que tener algo especial cómo la forma de motivar, ser un líder en el vestuario y llevar la vida diaria”.

"El 1-7 nos dolió"

El técnico habló del 1-7 encajado ante España en Tiblisi y apuntó que "la derrota nos hizo plantear muchas cosas, nos dolió, los jugadores no olvidaron lo que pasó, pero no es una revancha. Solo estamos centrados como equipo y no debemos pensar mucho en el resultado porque podemos jugar muy bien y perder 3-0. Podemos hacer un buen partido”.

Kvaratskhelia, en un lance del duelo contra el Madrid | EFE

De España se deshizo en elogios: "Me encanta cómo juega España, son muy peligrosos. Antes tenían un fútbol más de posición y ahora son más directos, cuentan don grandísimos jugadores y su dinámica es fantástica. España, con Francia o Inglaterra, la situó entre las mejores".

Georgia jugará la repesca gracias a ganar su grupo de la UEFA Nations League. En este sentido, Sagnol reivindicó que "competir la Eurocopa sería un sueño, me encantaría conseguirlo porque la Federación de Georgia ha trabajado muchísimo. Me encantaría verlo. No solo por los jugadores, el país lo necesita. Sería bueno estar algún día en este tipo de competición, que podamos decir que Georgia existe”.