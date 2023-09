El Villarreal B deja escapar la victoria en Huesca

El Villarreal B dejó escapar una vez más un triunfo en tiempo de descuento (2-2) cuando tenía el partido controlado El Huesca no pudo mantener el ritmo tan alto que se había puesto, y cedió terreno e ímpetu

El Villarreal B dejó escapar una vez más un triunfo en tiempo de descuento (2-2) cuando tenía el partido controlado y el triunfo en su mano ante un Huesca que sigue de capa caída y no levanta cabeza ni siquiera en el Alcoraz, aunque al menos en esta ocasión salvó un punto.

El balón no tuvo dueño en los primeros minutos del partido con un equipo local que quería pero no se atrevía a encarar la portería contraria, por miedo a que no les cogieran en una contra, y el Villarreal B, que pese a tener buenos peloteros, no lograban hilvanar las jugadas que acercaran el cuero a los hombres más adelantados.

El centro del campo del Huesca no tuvo empaque suficiente ni personalidad para imponerse a su rival, además de la falta de confianza que mostraron sus jugadores llegando el primer fiasco en el minuto 15 en un error garrafal de Alvaro Fernández en su salida tras un balón largo de Ontiveros que aprovechó Fores para enviar el balón al fondo de la red e inaugurar el marcador.

El gol provocó que el Villarreal B defendiera más de lo habitual y el Huesca se fuera hacia adelante para tratar de empatar, lo que tuvo cerca Javi Martínez en el minuto 25 en un disparo desde fuera del área que repelió el larguero, aunque poco después vendría el segundo zarpazo de los castellonenses con un golazo de Ontiveros, en la mejor jugada que saben hacer los amarillos como son los contraataques dada la calidad y rapidez en sus acciones.

En los últimos minutos de la primera parte el conjunto oscense dominó más a su rival pero con pocas ideas y muchas prisas, lo que tradujo en jugadas precipitadas por lo que no tuvo muchos problemas el equipo visitante para sacudirse las embestidas que le llegaban por las bandas, pero sobre todo por el centro al estar muy poblada la zona defensiva.

Tras el descanso el Huesca cambió jugadores ya en el centro del campo con la entrada del japonés Hashimoto, y delante salieron Gerard Valentín y Joaquín para darle la vuelta al marcador llegando el gol del equipo local en el minuto 53 por medio de Loureiro tras un saque de esquina, metiéndose en el partido y con el Villarreal B encerrado en su campo.

El Villarreal B, poco antes de llegar a la hora del partido, en una de las muchas contras que tuvo J. Pascual no supo asistir a Fores que se hubiera plantado sólo ante Alvaro Fernández malogrando una clara ocasión de gol que hubiera podido ser definitiva para sus intereses de cara al resultado final.

El Huesca no pudo mantener el ritmo tan alto que se había puesto, y cedió terreno e ímpetu, pausando el partido el Villarreal B que quiso conservar el marcador a su favor, por lo que el partido entró en una fase final intensa pero desesperante para los locales que veían como pasaban los minutos y no lograban marcar, aunque estuvieran volcados en el área rival.

El gol del empate llegaría en tiempo de descuento tras el saque de falta directa a cargo del especialista en los lanzamientos como es Sielva que colocó el balón por toda la escuadra izquierda de Alti salvando la barrera.