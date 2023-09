Cabrera: "El anterior ascenso no fue fácil y no lo será este año"

El central uruguayo insistió en que el Espanyol "para nada" se siente favorito a regresar a la máxima categoría También quiso recalcar que el equipo tiene "confianza" en su calidad, pese a ser "humilde"

El central uruguayo del Espanyol Leandro Cabrera afirmó este viernes que el ascenso de la temporada 2020-21 "no fue fácil y no lo será este año" e insistió en que "para nada" el cuadro blanquiazul se siente favorito a regresar a la máxima categoría.

El uruguayo comentó, en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que el equipo tiene "confianza" en su calidad, pese a ser "humilde".

"Debemos tener los pies en el suelo y no desviarnos del plan que nos plantea el entrenador (Luis García). Esto nos dará muchos puntos. Los partidos que hemos ganado no han sido fáciles, no ha sido pisar el verde y vencer", dijo.

Preguntado por los silbidos que recibió contra el Amorebieta, el futbolista reconoció que los pitos "no son del agrado para nadie" y lo afrontó con profesionalidad: "No busco una ovación fácil ni vender humo, no me va. No fue una situación cómoda y si vuelve a ocurrir pues a apretar el puño y a mascar la rabia".

El jugador, además, señaló que siempre ha sido "muy respetuoso" con la afición periquita y confesó que se queda con las personas que le "gritan y animan" cuando se acerca a la banda.

Siguiendo con el plano personal, Cabrera valoró su nuevo papel como capitán en la presente temporada: "Es una responsabilidad y un compromiso muy grande, pero no lo veo algo totalmente influyente en la actitud de uno. No cambia mi forma de ser, de entrenarme ni de respetar el club".

Por otra parte, el defensa aseguró que había sido un verano "movido" y señaló que con los descensos las plantillas se "tambalean" por cuestiones de presupuesto o de mercado. "Lo hemos intentado resolver de la mejor manera. Todos hemos intentado que la estabilidad del vestuario fuera la mejor", concretó.

En su caso, Cabrera explicó que su postura en verano era, en caso que se llegara, estudiar alguna propuesta si esta era "buena para el club" y para él: "La entidad quiso que me quedara y nada le convenció a la institución ni tampoco a mí".

Una de las salidas que más destacó el jugador fue la de central mexicano César Montes, que fichó por el Almería. El uruguayo subrayó que su adiós "debilita" la plantilla al tener únicamente "tres centrales naturales". "César Montes en seis meses demostró un nivel increíble y para nada me beneficia. Lo que beneficia al Espanyol es tener mucha competencia en todos los puestos", argumentó.