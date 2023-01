Eibar-Málaga e Ibiza-Las Palmas, liderato y descenso en juego

Los dos primeros clasificados de LaLiga SmartBank se enfrentan a los dos últimos en esta jornada Los armeros defienden su liderato en Ipurua mientras el Andorra tiene un complicado desplazamiento a Burgos

El Eibar, primero, y Las Palmas, segundo a un punto, se enfrentan a Málaga e Ibiza, los dos últimos clasificados de la tabla, en sendos duelos por el liderato y el descenso, en una jornada en la que habrá otros enfrentamientos de máxima rivalidad como Levante contra Granada y Racing Club de Santander frente al Sporting de Gijón.

El tropiezo de la pasada jornada de Las Palmas, que empató con el Racing, permitió al Eibar ponerse primero. Su liderato lo defenderá esta jornada en Ipurúa frente a un Málaga que encadena cuatro partidos sin perder pero que, con solo seis puntos sumados de los últimos doce, sigue en descenso y en una situación muy delicada al estar siendo incapaz de salir de esos puestos de abajo.

Las Palmas espera que el Eibar no gane al Málaga para, si vencen al Ibiza, recuperar al liderato. No será fácil porque el conjunto balear no se puede permitir más tropiezos y necesita urgentemente una victoria que le dé aire y le permita ver el futuro con cierto optimismo.

Empatados a 37 puntos están Levante y Alavés, que esta jornada se enfrentan a Granada y Real Oviedo, respectivamente.

El Levante jugará ante su afición frente a otro aspirante al ascenso, el Granada, al que aventaja en solo dos puntos, por lo que el enfrentamiento será importante de cara a las opciones de ambos por seguir peleando por alcanzar las dos primeras plazas de la tabla.

El Alavés jugará en el Carlos Tartiere frente a un Oviedo al que su irregularidad le está acercando peligrosamente al descenso que ve a solo tres puntos.

La zona de promoción la cierra el Burgos, que está atravesando un bache de resultados al encadenar tres derrotas en los últimos cuatro partidos y solo un punto de doce posibles. Esta jornada espera cambiar la dinámica ante el Andorra, al que saca tres puntos y que espera seguir dando pasos hacía la permanencia.

Por la zona baja, aparte de Málaga e Ibiza, están el Lugo y el Racing Club de Santander.

El Lugo, a tres de la salvación, se enfrenta en Anduva a un Mirandés que encadena cinco jornadas sin perder, mientras que el Racing Club de Santander recibe en su estadio al Sporting de Gijón, en lo que será un duelo entre dos equipos históricos del fútbol español y que, debido a la cercanía de ambas ciudades, siempre suele tener muy buen ambiente en las gradas con numerosa afición de los dos clubes.

Al filo del descenso, solo dos puntos por encima, está la Ponferradina, que esta semana coge el avión para enfrentarse en el Heliodoro Rodríguez López al Tenerife, que encadena tres empates seguidos y necesita ganar para no meterse en un lío.

El Leganés, tras once jornadas sin perder, espera seguir su racha triunfal y meterse en la zona de promoción ganando al Albacete, que también tiene 33 puntos y afronta en un buen momento este encuentro tras cuatro partidos sin lamentar una derrota.

En dinámica opuesta está el Cartagena, que ha sufrido tres derrotas en las últimas cuatro jornadas y ha visto frenadas sus ilusiones por alcanzar la sexta plaza. Esta jornada recibe al Huesca, que no gana desde el 7 de diciembre al Andorra.

La jornada la completa el enfrentamiento entre el Villarreal B, que está seis puntos por encima del descenso, y que se estrenará en el Estadio de La Cerámica para recibir al Zaragoza, que ve la zona de peligro a solo cuatro y no podrá contar con Giuliano Simeone, una baja importante.

Programa jornada 23

-------------------

· Viernes 13 enero

21:00 Real Oviedo - Alavés

· Sábado 14 enero

14:00 Cartagena - Huesca

16:15 Ibiza - Las Palmas

Villarreal B - Real Zaragoza

18:30 Racing Club - Sporting de Gijón

Tenerife - Ponferradina

21:00 Levante - Granada

· Domingo 15 enero

14:00 Eibar - Málaga

16:15 Burgos - Andorra

Mirandés - Lugo

· Lunes 16 enero

21:00 Albacete - Leganés.