Álex Petxarromán reaparece con el Andorra cuatro meses después

El lateral no jugaba un partido desde la jornada 6 de la liga Smartbank contra el Eibar "Si el mister me quiere llevar a Burgos me veo preparado", afirmó el tricolor tras disputar un amistoso

Álex Petxarromán, lateral derecho del FC Andorra cedido por el Athletic, vuelve a los terrenos de juego después de cuatro meses enlazando lesión con lesión.

El jugador de San Sebastián, de 25 años, no juega un partido desde la jornada 6 contra el Eibar. 'Petxa', como es conocido deportivamente, fue sustituido en el minuto 78 en el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella y que finalizó con un 2 a 0 favorable a los de Eder Sarabia con goles de Sergio Molina i Héctor Hevel.

'Petxa', formado en el Antiguoko y que llegó como infantil a la Real Sociedad, jugó un total de 4 partidos con el FC Andorra con 278 minutos. Está mañana volvió a jugar y lo hizo en un partido amistoso disputado contra el vigente campeón de la liga andorrana, el Inter Club Escaldes. Los de Eder Sarabia vencieron por 3 a 1 con goles de Sinan Bakis, Rubén Bover de falta directa y Germán Valera. "Después de todo este tiempo parado por lesiones me ha venido bastante bien a nivel personal para ir cogiendo ritmo de competición porque al final el entrenamiento es una cosa y los partidos son otra bien diferente", aseguró 'Petxa', que pasó unos días en Bilbao cuando sufrió su segunda lesión.

El jugador, que pertenece al Athletic Club, se convertirá en un interesante 'fichaje' en el mercado de invierno después de las lesiones de Martí Vilà y Adrià Vilanova y la marcha al Gimnàstic Tarragona de Marc Fernández. "Me veo bien. Intentando coger el ritmo de estos compañeros que van como aviones, pero las sensaciones son buenas".

También fue autocrítico. "Con la lesión intente correr un poco más de la cuenta y ahora estoy intentando coger el ritmos de los compañeros. Hablando con el club acordamos esperar al invierno para volver. Si el mister me quiere llevar a Burgos me veo preparado. Estos minutos me van a venir bien para afrontar los partidos de liga que son bastante exigentes". ¿Y se ve en la posición de lateral izquierdo? "He jugado en mi vida deportiva en todas las posiciones de defensa y también dónde haga falta siempre".

En el partido amistoso contra el Inter Club Escaldes también volvió a jugar Dani Morer ya recuperado de su lesión y el juvenil del Gimnàstic Manresa, Marc Bombardó, 'Bomba', jugó de defensa central.