6-44: Nueva Zelanda, primera finalista tras ganar con claridad a una orgullosa Argentina

Nueva Zelanda se clasificó este viernes para la final del Mundial de Rugby tras ganar con claridad (6-44) a una Argentina que mostró orgullo pero no pudo frenar la gran superioridad de los "All Blacks" en todos los ámbitos del juego. Los neozelandeses, que se mostraron muy superiores durante casi todo el encuentro, especialmente en el segundo tiempo. Mantuvieron su ilustre tradición y se clasificaron para su quinta final en diez mundiales. En las cuatro anteriores lograron tres títulos y un subcampeonato.

ARG NZL Mundial Rugby 2023 ARG 6 44 NZL Alineaciones Argentina Gallo (Sclavi, M.67), Montoya (Creevy, M.64), Gómez Kodela (Bello, M.51), Petti, Lavanini (Alemanni, M.41), González Samso; Kremer, Isa (Bruni, M.64), Bertranou (Bazán Velez, M.51), S. Carreras, M. Carreras (Sanchez, M.66), Chocobares (Moroni, M.64), Cinti, Boffelli y Mallia. Nueva Zelanda De Groot (Williams, M.56), Taylor (Taukei'aho, M.51), Lomax (Newell, M.56), Whitelock (Retallick, M.61), S. Barrett, Frizell, Cane (Papali'i, M.66), Savea; Smith (Christie, M.56), Mo'unga, Telea, J. Barrett, Ioane (Lienert-Brown, M.61), Jordan, B. Barrett (McKenzie, M.56).

"Los Pumas" mantuvieron la intensidad que les había llevado hasta aquí, pero cometieron errores en ajustes defensivos y no lograron anotar un ensayo. Un balance claramente insuficiente ante un equipo que juega al rugby con mucha calidad y oficio, pero también con el orgullo de llevar la legendaria camiseta negra. A pesar de todo, el encuentro comenzó con dominio de Argentina, que se adelantó en el marcador, con un golpe de castigo transformado por Boffelli en el minuto 5.

Pero los "All Blacks" se rehicieron rápidamente. Tras una presión intensa de su "pack" que les llevó a centímetros de la línea de ensayo, un gran pase por alto al flanco derecho permitió a Jordan anotar (m.11). Richie Mo'unga transformó el ensayo.

Los neozelandeses olieron sangre y continuaron su presión. Para el 17 Jordie Barrett anotó el segundo ensayo, aunque esta vez Mo'unga falló su golpe de transformación (3-13). Y eso que Argentina no se rendía, con buen juego de mano y su energía proverbial, ganando muchos balones altos e incluso algunos saques de "touche" de sus rivales. Pero a "Los Pumas" les costaba franquear la línea de 22 rival, ante la tremenda presión defensiva de los tricampeones del mundo, que venían de apear en cuartos a la actual número uno del ránking, Irlanda.

Aun así, la presión albiceleste terminó por dar fruto. Tras rozar el ensayo, que se quedó a apenas unos centímetros, un nuevo golpe de castigo de Boffelli puso el 6-12 en el marcador.

Nueva Zelanda renovó la presión, pero chocó con una serie de feroces placajes de "Los Pumas" en su línea de 22, que impidieron progresar a los "blacks" y levantaron las exclamaciones de los espectadores. Una jugada defensiva argentina mereció un golpe de castigo cercano y centrado, y Mo'unga no falló esta vez, para poner el 6-15 en el 38. Pero los guerreros neozelandeses no se conformaron y tras una larga jugada de su "pack" Shannon Frizell anotó otro ensayo ya en el descuento (m.42). Mo'unga erró de nuevo y con 6-20 el encuentro se fue al descanso.

Con la misma hambre empezaron los "All Blacks" el segundo tiempo, y Aaron Smith anotó un ensayó ya en el 42 tras un "scrum" del que su equipo salió con ventaja. La transformación sí llegó esta vez para Mo'unga. Fue el principio del festival "kiwi" en el segundo acto.

Viéndose ya en la final, los aficionados neozelandeses comenzaron a corear con "olés" los pases de los suyos. En el 49 Frizell anotó su segundo ensayo tras otra presión asfixiante de la delantera "kiwi", que los argentinos frenaron todo lo que pudieron mientras les duró la energía. Mo'unga puso el 6-34.

Casi mediada la segunda parte, Nueva Zelanda comenzó el carrusel de cambios, buscando mantener la energía de su delantera preservar a algunas estrellas de cara a una final que ya acariciaba con los dedos. "Los Pumas" mantuvieron el orgullo, con algunos ataques prometedores que no pudieron culminar. Pero Jordan anotó su segundo ensayo (m.62) aunque Mo'unga no anotó su golpe de conversión, que partía de una posición muy escorada a la izquierda. La amonestación a Scott Barrett (m.65) por entorpecer un pase dio a Argentina diez minutos de superioridad para intentar marcar el ansiado ensayo del honor, que finalmente no llegó.

Jordan apoyó su tercer ensayo tras un espectacular contraataque en el que pateó adelante el balón para evitar el placaje de dos defensas argentinos y recogió él mismo el oval para anotar (m.74). Aunque el irregular Mo'unga volvió a fallar (cuatro patadas convertidas de ocho intentos), Nueva Zelanda marchaba con un ritmo implacable hacia su quinta final.

Y aunque estaba todo decidido, los últimos minutos fueron muy intensos y espectaculares. Los albicelestes querían su ensayo y los de negro buscaban otro más. El pitido final del árbitro fue recibido con una gran ovación del público para premiar ese generoso esfuerzo.