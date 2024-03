Vuelven las máscaras de Pintus en el Madrid

Los jugadores del Real Madrid han realizado hoy uno de los dos tests de alta intensidad que hacen durante la temporada. Este sistema de entrenamiento sirve para evaluar el estado físico y calcular la fatiga de la plantilla en la parte más importante de la campaña, justo antes también del parón de selecciones que habitualmente provoca más lesiones.

El entrenamiento empezó a las 10h, y las imágenes se han hecho virales por las llamativas máscaras de oxígeno que llevaban los futbolistas, usadas principalmente en las sesiones de pretemporada. Además de las máscaras, los jugadores también tienen una mochila en la espalda que permite a Antonio Pintus medir su rendimiento como si estuvieran jugando.

"Es un test para evaluar el estado de forma de la plantilla con carreras de 50 metros. Con los datos puedes calcular el estado de fatiga y evaluar si un jugador necesita más trabajo de carrera corta o larga" explicó Pintus en RMTV el pasado verano.

Todos estos artilugios, pese a que son muy útiles para saber cómo está el equipo, son incómodos para los futbolistas. "A los jugadores no les gusta porque es duro correr con las máscaras de oxígeno. Algunos me dicen: 'Antonio, eres un diablo'. Me hace reír" comentó el preparador físico.

En el entrenamiento estaba toda la plantilla disponible. Militao, que lleva unos días haciendo trabajo de grupo, también ha estado presente, aunque no se espera su vuelta hasta abril.

El Real Madrid visita a Osasuna el próximo sábado, antes de que varios de sus jugadores se marchen por el parón de selecciones. Ancelotti tendrá unos días para preparar el encuentro ante el Athletic del 31 de marzo.