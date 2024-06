Neymar, claro con sus planes a futuro: no habrá vuelta a Brasil

Tras una temporada con apenas acción debido a la terrible lesión con Brasil, Neymar tiene sobre la mesa varias opciones. Al respecto, el futbolista de 32 años dejó muy claro este martes que ya tiene claros los pasos a tomar en su futuro, ligado especialmente al contrato con el Al Hilal que firmó hasta verano de 2025.

“No hay posibilidad de volver al Santos el año que viene. Lo que se dice es completamente falso, no hay nada previsto. Tengo un año más de contrato en el Al Hilal y espero cumplirlo para hacer una gran temporada. Esta último me la perdí y vamos poco a poco. Todavía queda mucho tiempo y obviamente Santos es mi equipo favorito, algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en el corto plazo”, sentenció el exfutbolista del Barça en declaraciones recogidas por 'ESPN'.

"¿LA COPA AMÉRICA? VA A SER TRISTE..."

Operado en noviembre tras sufrir una rotura en los ligamentos cruzados anteriores y en el menisco de la rodilla izquierda, Neymar también lamentó su ausencia de la selección brasileña para la Copa América de este verano, pero dejó un voto de confianza.

“Fue muy doloroso pero me estoy recuperando. Han pasado siete meses desde mi lesión, todavía faltan algunos más, pero vamos llegando. ¿La Copa América? Va a ser triste, es una pena que tengamos que verla desde lejos, pero obviamente los apoyaré. Espero que Brasil pueda ganar, tenemos un equipo para eso, con jugadores de mucha calidad”, destacó.