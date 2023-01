El Villarreal quiere repetir ante el Real Madrid

El equipo de Setién desnudó al de Ancelotti hace doce días en la Liga y espera pasar a cuartos de final El equipo madridista llega herido con la idea fija de reaccionar y dejar atrás el bache, pese a las bajas importantes

El Villarreal se encargó de desnudar las carencias del Real Madrid hace apenas doce días en La Cerámica para alejarle de la cabeza de la clasificación de la Liga. El destino les ha vuelto a emparejar en la Copa del Rey (este jueves, 21.00 horas) y desde entonces los blancos han ido a peor mientras que los amarillos se han consolidado a las órdenes de Quique Setién.

El momento futbolístico del equipo de Ancelotti provoca tiritonas en los seguidores blancos, que se han bajado del pedestal del optimismo para abrazar el pesimismo. Ven cierta similitud en la trayectoria del equipo con la primera etapa del italiano, en la que no ganaron nada en su segundo año al frente del equipo. Lo peor es la imagen que están dejando. Sin fútbol, sin vigor, sin amor propio y hasta sin alma.

En el Villarreal se frotan las manos, porque si hay un momento para medirse al Real Madrid es este. Le ganó bien hace semana y media y confían en repetir experiencia, y más con las dificultades que están teniendo los blancos cada vez que visitan ‘La Cerámica’, donde no ganan desde el 2017. El estado de optimismo se ha instalado en la afición amarilla, que empujará a su equipo para meter la cabeza en los cuartos de final de la Copa con un estadio a reventar.

DEPRESIÓN

Siempre hay un pero, y es el que temen los locales ante un equipo herido y de tal calibre. Nadie descarta que el Real Madrid reacciones para sacudirse la depresión en un torneo que le es esquivo desde hace nueve años. Y más tras perder la Supercopa de España.

No se espera que Ancelotti haga demasiados cambios en el once, salvo para sustituir a los lesionados que son titulares. Rudiger y Nacho serán los relevos de Alaba y Carvajal; da descanso a un exhausto Modric, que no viajó, y jugará con Ceballos, o apostará por tres medios y tres delanteros con Rodrygo arriba.

Setién tampoco parece que reservará nada y sacará su mejor equipo para intentar ventilar una eliminatoria a priori complicada. Acaso Mandi podría sustituir a Foyth, y Capoue a Coquelin respecto al equipo que ganó hace unos días.