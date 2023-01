Ancelotti: “Nos dan por muertos, pero saldremos de esta situación”

“No vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni el domingo, ni en el siguiente partido, ni… ¿Cuándo?, no lo sé, pero saldremos no demasiado tarde” “Los momentos complicados no son tan complicados. Debemos hacer las cosas más sencillas. En el futbol lo más sencillo de hacer es defender bien”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, acepta con entereza el momento de dudas de su equipo, aunque es positivo y ve el vaso medio lleno al considerar que tienen “una buena oportunidad para salir de la situación” en la que están. Carga parte del mal momento a las lesiones que tienen “que han afectado un poco” y que ha complicado en un escenario difícil después del Mundial. Defendió a todos los jugadores por los que se le preguntó asegurando que tiene “una plantilla fantástica”. Su receta para superar este difícil momento es “hacer las cosas más sencilla. En el futbol lo más sencillo de hacer es defender bien”.

SITUACIÓN NORMAL NO ESTAR A TOPE

“Tenemos una buena oportunidad para salir de un momento complicado. Estos baches suelen pasar a lo largo de una temporada”, subraya el italiano, que califica el partido ante el Villarreal de “difícil”. “Tenemos las ganas para salir pronto de esta situación”, agrega e intenta explicar por que han llegado así a este momento: “Sabíamos que enero iba a ser un mes difícil, pero no preveíamos tener lesiones, que ha afectado un poco al equipo. No estar a tope ahora era normal, y debemos aguantar este mes”.

“Todo el mundo da por muerto al R. Madrid, pero debemos tener calma y confianza, porque la temporada es muy larga. No vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni el domingo, ni en el siguiente partido, ni… Vamos a salir. ¿Cuándo?, no lo sé, igual mañana, el próximo domingo, pero vamos a salir y no demasiado tarde. Competiremos hasta el final en todas las competiciones”, dice viniéndose arriba y explica cuál es su papel: “Los momentos complicados no son tan complicados. Lo que tienes que hacer es valorar bien lo que pasa, ser lo más efectivo posible y hacer las cosas más sencilla. En el futbol lo más sencillo de hacer es defender bien. Por eso, para salir del bache la receta es no perder la confianza en un equipo que lo ha hecho muy bien hasta noviembre, porque tenemos una plantilla de jugadores fantásticos”.

NOMBRES PROPIOS

El italiano confirmó que Courtois y Benzema jugarán ante el Villarreal, que convoca al brasileño Vinicius Tobías, del Castilla, “por las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez y porque Odriozola sale de una lesión”. “Tengo mucha confianza en Camavinga. Es una buena opción para ocupar el pivote, es más contundente que Kroos, que es más útil para sacar el balón jugado”, afirma y no comparte las críticas a Kroos y Modric: “Son dos situaciones distintas, Toni está muy bien, con una buena condición y descansado; Luca es distinto, su condición no es óptima tras el Mundial, pero poco a poco dará su nivel esta misma temporada”

Por último, se queja de “haber regalado “cinco de los últimos seis goles encajados que se podían haber evitado y eso hace que se sea más pesimista”. Avaló a Nacho que además de defender “puede aportar juego”. Calificó de “casualidad” las similitudes de su primera etapa, cuando tras ganar la Champions en su primer año, en el segundo el Madrid se vino abajo; y de lo difícil que tienen los canteranos subir al primer equipo aseguró que la generación que viene del 2004 “son muy buenos y pronto serán útiles para el primer equipo”.