Las 10 revelaciones de la Premier League 2023-24

El Manchester City ganó su décima Premier League, la sexta en las últimas siete temporadas y la cuarta consecutiva. Una hazaña histórica más para el atractivo equipo de Pep Guardiola en una temporada que se decidió en la última jornada tras la enorme resistencia del Arsenal. Como siempre, la Premier no ha dejado indiferente a nadie. Momentos históricos, de tensión, decepciones... Y muchas revelaciones.

Elegir únicamente a diez futbolistas que han brillado mucho más de lo esperado ha sido una ardua tarea. Sin embargo, a continuación analizamos a algunos 'tapados' que se han consagrado en la élite y se han convertido en indispensables para sus equipos.

El año pasado estuvo cedido en el Bolton (League One) y no debutó en Premier hasta el 21 de enero , pero de qué manera. Estreno contra el Bournemouth con asistencia y en el siguiente partido, contra el Chelsea, diana y dos asistencias. Seguramente, ya hay menos miedo en Anfield de que Trent Alexander-Arnold se resfríe.

Desde que entró en el once de Sean Dyche no se ha movido del centro de la zaga. Ha mostrado facilidad para defender hacia adelante, siendo bastante aseado con balón pese a su importante estatura (1,95 metros). Además, tiene el añadido de ser zurdo, un perfil de central que cuesta encontrar en el mercado. ¿Será la gran aparición de Inglaterra en la Eurocopa?

Rodrigo Muniz (Fulham)

El delantero brasileño ha pasado en cuestión de meses de ser suplente en Championship a uno de los 'killers' más imponentes de la Premier. La salida de Mitrovic al Al Hilal le abrió la puerta a no salir cedido del Fulham y poco a poco fue ganando su 'batalla' con Raúl Jiménez y Carlos Vinícius en busca de minutos.

Al principio no tenía muchas oportunidades y además se le sumó una lesión de rodilla antes de terminar el 2023. No tiró la toalla y a la que abrió su particular contador de goles, el pasado 3 de febrero contra el Burnley, no pudo parar. Desde entonces, ha sido uno de los delanteros más prolíferos de toda la Premier.