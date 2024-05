Joselu: el ruinoso negocio del Espanyol que favorece al Real Madrid

Joselu se ha convertido en el héroe del Madrid tras sus dos goles al Bayern que significaron el pase a la final de la Champions. El delantero ha sido una de las operaciones más redondas para los blancos en los últimos años a nivel de coste y rendimiento y un negocio ruinoso para el Espanyol, que acabará perdiendo un activo importantísimo por un precio irrisorio. El oportunismo madridista, la presión del futbolista y una gestión absolutamente negligente por parte de los blanquiazules propiciarán uno de los negocios más rentables de Florentino Pérez para este verano.

El Espanyol se vio obligado a poner a Joselu en el mercado por contrato. El delantero, como otros futbolistas destacados de la plantilla, tenían una cláusula que obligaba a cederles a un club de Primera División si se pagaba la ficha. A partir de ahí, se debía llegar a un acuerdo para la opción de compra y el Espanyol fue incapaz de negociar un precio acorde con el mercado comido por las prisas y por una pésima negociación que acabó con Joselu en el Madrid.

También es cierto que el futbolista no quiso escuchar otras ofertas cuando el Madrid le vino a buscar. El delantero, que ya era internacional absoluto, priorizó y presionó para ir al Bernabéu y el Espanyol se vio obligado a negociar las condiciones. Finalmente, el club blanco se hizo cargo de la ficha del futbolista, más un pago de 500.000 euros por la cesión y, a priori, se dejó abierta la puerta para conseguir la cesión de algún canterano madridista, algo que no se llevó a cabo o bien por la ineficacia de la dirección deportiva blanquiazul o porque ningún jugador de La Fabrica quiso jugar en Segunda con el Espanyol.

El principal error blanquiazul fue aceptar una opción de compra no obligatoria por valor de 1,5 millones de euros en favor del Madrid. Con ese precio, el Espanyol prácticamente regala al delantero para que los blancos hagan lo que mejor les parezca. No hay duda de que el Madrid va a ejercer esa opción de compra durante el mes de junio ya que Joselu irá a la Eurocopa y en verano decidirá lo más conveniente para sus intereses: o bien se lo queda en la plantilla a pesar de la llegada de Mbappé y el brasileño Endrick o le vende si llega una propuesta millonaria, algo que no se descarta porque Joselu está en el punto de mira de varios clubs de Arabia Saudí.

El negocio lo acabará realizando Florentino Pérez y el Madrid mientras que el Espanyol ingresará una cantidad mínima teniendo en cuenta la cotización actual del delantero madridista. Joselu ha aprovechado muy bien sus oportunidades de blanco y su prioridad es seguir en el Bernabéu, dónde ya es considerado un ídolo.