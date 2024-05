Reacción airada en Alemania: "¡Qué escándalo!", "Desastre absoluto", "Es increíble"

En Alemania aún se frotan los ojos para asimilar la vergonzosa actuación arbitral en el Real Madrid - Bayern de Múnich. La prensa reacció con indignación por la decisión por no conceder el gol del empate alemán en el tiempo de descuento que habría llevado el partido a la prórroga.

Los títulares son duros. 'Bild', por ejemplo, habla de la "escena escándalos en el minuto 104" y añade que "el árbitro privó al Bayern de la oportunidad de empatar y así pasar a la prórroga, ¡Qué escándalo".

'Kicker' sigue por la misma línea y titula con un "desastre absoluto", en referencia al colegiado Szymon Marciniak. La publicación recalca como el árbitro "arruinó el sueño del Bayern por el precipitado pitido de Marciniak, que al final fue decisivo".

Este mismo medio pone el acento en la negligencia arbitral: "Marciniak no siguió las instrucciones. En el caso de decisiones de contacto, los árbitros están obligados en última instancia a dejar que la acción termine para finalmente darle al asistente de vídeo la oportunidad de realizar su análisis exhaustivo".

Harry Kane tuvo sus más y sus menos con el árbitro / AP

'Derwestern", por su parte, recogió cómo "el escándalo cobró fuerza al final del partido". La jugada del tanto no concedido a De Ligt causa incredulidad. ·"El jugador del Bayern no estaba en fuera de juego, pero el pitido hizo que el VAR no pudiera intervenir. Increíble".

En 'TZ' insisten en "el drama del Bayern en Madrid: el error arbitral y el escándalo hacen llorar al equipo". Su contundencia siguió al denunciar que "la actuación del árbitro no fue digna de las semifinales de la Liga de Campeones".

'Spiegel' se pregunta aún conmocionado "¿por qué Marciniak no permitió que continuara la acción para que el VAR pudiera comprobarlo más tarde? Esto generó y enfado no solo en el Bayern".