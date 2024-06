Barça Atlètic vs. Córdoba CF: horario, TV, estadísticas, cuadro y pronósticos

El Barça Atlètic, último filial con posibilidad de ascenso a Segunda División este curso, recibirá en la Ciudad Condal la visita del Córdoba siete años después. Los verdiblancos tocaron fondo en 2021, cuando militaron en Segunda RFEF, un cuarto escalón en la pirámide del fútbol español que no pisaban desde 1985. Tras su inmediata vuelta a la categoría de bronce, ahora aspiran a integrar LaLiga Hypermotion cuando se cumple un lustro de su marcha.

Por su parte, los azulgranas se han pasado 23 de sus 53 años de vida en Segunda División, aunque ya están atravesando su segunda racha más prolongada fuera del fútbol profesional, seis años. La peor fueron once a principios de siglo.

Horario y dónde ver por TV el Barça Atlètic vs. Córdoba

El partido se jugará este domingo, 16 de junio, a partir de las 20:00 horas en el Estadi Johan Cruyff y será retransmitido a través de Canal Sur, Esport 3 y FEF TV.

Historial de enfrentamientos

Un total de 18 partidos contemplan a ambos clubes a lo largo de la historia: 7 victorias para el Barça Atlètic, 5 para el Córdoba y 6 empates. Los andaluces han ganado solamente una vez al filial azulgrana en la Ciudad Condal.

Así finalizaron los últimos cinco encuentros, todos en Segunda División:

Córdoba 1-2 Barça Atlètic (17/18)

(17/18) Barça Atlètic 4-0 Córdoba (17/18)

Córdoba (17/18) Barça Atlètic 0-1 Córdoba (13/14)

(13/14) Córdoba 1-2 Barça Atlètic (13/14)

(13/14) Barça Atlètic 4-3 Córdoba (12/13)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barça Atlètic bajó ligeramente sus prestaciones en la recta final de la temporada regular con dos derrotas ante Deportivo de La Coruña (1-0) y Nàstic de Tarragona (1-2), pero ha ganado sus tres últimos partidos, incluyendo la ida y vuelta en semifinales del playoff contra la UD Ibiza.

Los culés tendrán que realizar ajustes defensivos si quieren volver a la categoría de plata. Han encajado gol en diez de sus últimos once encuentros. Sólo dejaron su puerta a cero contra el Lugo durante ese lapso de tiempo.

Por su parte, la temporada del Córdoba ha sido algo similar a una montaña rusa. Arrancó perdiendo cuatro de sus siete primeros encuentros, después finalizó la primera vuelta en todo lo alto, pero volvió a bajar su rendimiento en el mes de enero, cuando sólo pudo ganar por la mínima al Intercity. Una vez superado ese pequeño bache, apenas ha perdido 2 de sus 22 compromisos más recientes.

Los verdiblancos fueron el mejor visitante del Grupo II con 36 puntos de 57 posibles, 32 goles a favor y 20 en contra, superando incluso al Castellón, que subió holgadamente de forma directa.

Cuadro de Barça Atlètic y Córdoba

Para llegar hasta aquí, el filial dirigido por Rafa Márquez ocupó la 3ª posición en el Grupo I de Primera RFEF, donde sumó 70 puntos, los mismos que el Nàstic, pero con el enfrentamiento particular perdido. Luego, en semifinales del playoff, eliminó al Ibiza. Ganó 1-2 en Can Misses y 5-3 en el Johan Cruyff. Los celestes llegaron a remontar la llave en la vuelta, pero el Barça marcó cuatro goles en los primeros 17 minutos de la segunda parte y acabó con el sueño ibicenco.

El Córdoba también sufrió para mantener viva su ilusión del ascenso. Fue subcampeón del Grupo II de Primera RFEF con 77 puntos, a cinco del Castellón. Ese resultado le emparejó con la Ponferradina en la primera ronda del playoff. Los de Iván Ania se impusieron 0-1 en El Bierzo y 2-1 en El Arcángel. El choque de vuelta reflejaba un empate a uno en el marcador durante el tiempo de descuento, hasta que Kike resolvió la eliminatoria desde el punto de penalti.