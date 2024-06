¿Por qué interesa Kevin Punter al Barça?

Las últimas horas en la órbita del Barça de basket están siendo de auténtica locura. Un adjetivo que incluso se puede quedar corto, teniendo en cuenta que el club ya ha confirmado a Joan Peñarroya como entrenador del equipo para las próximas dos temporadas, y que los nombres de Mario Hezonja y Kevin Punter suenan con más fuerza que nunca para ser los dos grandes fichajes del verano.

La operación con Mario Hezonja parece estar muy avanzada, y tanto 'Marca' como 'Mundo Deportivo' hablan ya de un acuerdo de entre cuatro y cinco temporadas, y unas cifras cercanas a los tres millones de euros netas por campaña.

Acuerdo próximo con Punter

Como si el regreso de 'Super Mario' al Barça no fuese suficiente bomba, 'Basketnews' ha afirmado que el club azulgrana también está muy próximo de alcanzar un acuerdo con Kevin Punter, escolta estadounidense de Partizan, y que ya estuvo muy cerca de llegar a la capital catalana el pasado verano.

El interés del Barça

'EFE' adelantó el interés del Barça en cerrar su fichaje, y SPORT ha podido saber que Punter es un jugador que interesa mucho en el staff técnico, y que se piensa en él como una de las grandes referencias exteriores del equipo de cara al próximo curso.

Kevin Punter, muy cerca de llegar al Barça / EFE

Una generosa renovación con Partizan

El escolta nacido en el Bronx, y que cumplirá 31 años el próximo 25 de junio, pintaba a ser uno de los líderes del Barça este año, con un proyecto renovado tras las salidas de Sarunas Jasikevicius, Cory Higgins o Nikola Mirotic. Pero cuando su llegada se daba por hecha, Punter sorprendió a todo el mundo renovando con Partizan hasta 2025, tras una conversación con Zeljko Obradovic, sumada a un salario de 2,6 millones de dólares netos por campaña, según apuntó 'Eurohoops'.

Su temporada

Puede ser algo exagerado decir que el conjunto serbio se arrepiente de esa millonaria renovación, pero lo cierto es que la temporada global del equipo, así como la individual de Punter, no ha sido la esperada. En Euroliga, ha firmado unos buenos 15 puntos por partido, siendo el octavo jugador con mejor media anotadora de la competición. Pero a nivel global, Partizan ha sido una de las grandes decepciones de la temporada, quedando en 11ª posición, con un balance de 16 victorias y 18 derrotas que les han dejado fuera de las posiciones de Play-In. Los de Obradovic venían de jugar un quinto partido de playoff previo a la Final Four ante el Real Madrid, y la evolución en la competición europea no ha sido la esperada. Además, Estrella Roja se ha apuntado tanto la ABA League como la Liga y Copa serbia.

El perfil de Punter

Punter no ha acabado con las mejores sensaciones la temporada, pero eso no esconde que es uno de los mejores exteriores del continente, y que cuenta con muchos puntos en sus manos. Un jugador que no se arruga en los momentos calientes de partido, con buena capacidad para jugar sobre bloqueo, que castiga con su suspensión a media distancia pero que no rehúye el contacto entrando a canasta, y con buena muñeca desde el 6,75, si bien es cierto que este curso se ha quedado en un 35%. Eso sí, muy interesante el 90,2% de acierto desde la línea de personal, con 92 tiros libres anotados en 102 intentos.

Kevin Punter, el el Barça-Partizan de Euroliga de esta última temporada / EFE

Los exteriores del Barça

A la espera de lo que ocurra con el futuro de Ricky Rubio y Rokas Jokubaitis, ahora mismo, el Barça cuenta en sus posiciones exteriores con Tomas Satoransky, Nicolás Laprovittola y Darío Brizuela. A ellos habrá que sumar la llegada de un Juan Núñez que, salvo sorpresa, se producirá tras el draft de la NBA. Incorporar a Punter serviría para dotar de más 'dinamita' un perímetro del Barça que sí que ha contado con puntos durante esta temporada, pero que ha visto como 'Lapro' llegaba algo justo de fuerzas a los momentos decisivos, mientras que Brizuela esperaba su oportunidad desde el banquillo.

Punter tiene contrato firmado con Partizan la próxima temporada, pero las mismas informaciones apuntan a que el conjunto serbio no vería con malos ojos llegar a un acuerdo para liquidarlo, en un verano en el que se anticipa una renovación de proyecto en el equipo que dirige Zeljko Obradovic. El Barça está muy atento, y todo apunta a que, este verano, la llegada de Punter a la capital catalana se puede hacer.