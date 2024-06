Selección de Portugal - EUROCOPA 2024: palmarés, calendario, estadísticas, estrella y pronósticos

La campeona de 2016 estará en la Eurocopa por octava vez consecutiva. Los lusos firmaron una fase de clasificación sobresaliente y afrontan la cita como cuartos favoritos al título. Salvo que se produzca un giro de los acontecimientos, Alemania será testigo de la última participación en una Eurocopa de Cristiano Ronaldo, así como la de Pepe, dos jugadores que coincidieron en el Real Madrid.

Otávio, el centrocampista del Al Nassr, es la principal baja por lesión en la Seleçao das Quinas, donde ocupará su lugar Matheus Nunes. Tampoco estará Pedro Gonçalves por decisión técnica.

Calendario de Portugal

El combinado luso es el gran favorito de su grupo. Turquía no avanza más allá de la primera ronda desde 2008, República Checa es la número 36 en el ranking FIFA y Georgia jamás ha disputado una Eurocopa. Mientras, Portugal nunca se ha ido para casa después de tres partidos.

Así luce el Grupo F de la Eurocopa 2024:

República Checa

Turquía

PORTUGAL

Georgia

Sobre el papel, Portugal arrancará el torneo enfrentándose al rival más duro de los tres que tiene en esta fase de grupos, aunque luego en la práctica puede suceder cualquier cosa. Los de Roberto Martínez no jugarán ni una sola vez en el horario de las tres de la tarde.

Portugal vs. República Checa - martes, 18 de junio , a las 21:00 horas en el Leipzig Stadium

- martes, , a las en el Turquía vs. Portugal - sábado, 22 de junio , a las 18:00 horas en el BVB Stadion Dortmund

- sábado, , a las en el Georgia vs. Portugal - miércoles, 26 de junio, a las 21:00 horas en el Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Historial de Portugal en la Eurocopa

Como ya mencionamos anteriormente, Portugal todavía no sabe lo que es despedirse del torneo en fase de grupos, y siempre ha disputado, al menos, una ronda eliminatoria. No se clasificó para ninguna de las primeras seis ediciones, pero no falla a la cita desde 1996.

1984 - Semifinales (Francia, 3-2, prórroga)

(Francia, 3-2, prórroga) 1996 - Cuartos de final (República Checa, 1-0)

(República Checa, 1-0) 2000 - Semifinales (Francia, 2-1, prórroga)

(Francia, 2-1, prórroga) 2004 - Subcampeón (Grecia, 0-1)

(Grecia, 0-1) 2008 - Cuartos de final (Alemania, 2-3)

(Alemania, 2-3) 2012 - Semifinales (España, 0-1, penaltis)

(España, 0-1, penaltis) 2016 - CAMPEÓN (Francia, 1-0, prórroga)

(Francia, 1-0, prórroga) 2020 - Octavos de final (Bélgica, 1-0)

Estos son algunos récords y curiosidades sobre la Selección de Portugal antes de que comience la Eurocopa 2024:

Cristiano Ronaldo es el máximo anotador en la historia de las Eurocopas con 14 dianas Mayor victoria de Portugal en una Eurocopa: 3-0 en tres ocasiones. La última fue ante Hungría en 2021. Peor derrota de Portugal en una Eurocopa: 4-2 frente a Alemania, también en 2021. Portugal ha ganado más partidos (4) de los que ha perdido (3) cuando una eliminatoria se ha marchado a la prórroga o los penaltis. Pepe ya es el futbolista más veterano de Portugal en jugar una Eurocopa (38 años, 121 días), y podría renovar ese registro si vuelve a pisar el césped en esta edición que afronta con 41 años.

¿Cómo se clasificó Portugal?

La fase de clasificación que hizo Portugal fue inmaculada: 30 puntos de 30 posibles, 36 goles a favor y 2 en contra. También hay que decir que sus rivales no eran los más potentes. Sólo uno -Eslovaquia- se encontraba entre los 70 mejores países del mundo, según el ranking FIFA. Los de Roberto Martínez fueron uno de los primeros combinados en sacar billete para Alemania y, como es de suponer, con bastante holgura.

Así finalizó el Grupo J del camino a la EURO 2024:

PORTUGAL - 30 puntos Eslovaquia - 22 puntos Luxemburgo - 17 puntos Islandia - 10 puntos Bosnia-Herzegovina - 9 puntos Liechtenstein - 0 puntos

Nadie convirtió más dianas que Portugal, y nadie encajó menos goles que los lusos, así que no se puede pedir mucho más a un equipo de sobresaliente en 2023.

Jugador a seguir: Cristiano Ronaldo

Al igual que Luka Modric o Toni Kroos, entre otros, esta puede ser la última Eurocopa de CR7. El exfutbolista del Real Madrid ha participado en las ediciones de 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020, mientras que 2024 será una realidad dentro de pocos días. Ningún otro futbolista en la historia del torneo puede decir que ha jugado en 6 Eurocopas distintas.

Pese a su marcha al fútbol saudí, sigue siendo el mismo depredador competitivo. Hace poco se hicieron virales unas imágenes suyas llorando después de perder la final de la King Cup contra el Al-Hilal, 2-1, lo que dejaba en blanco la temporada de su equipo en el apartado de títulos.

Cristiano ha anotado 44 goles y ha repartido 13 asistencias en 45 partidos este curso con el Al Nassr. Con Portugal, viene de firmar 10 tantos en la fase de clasificación a esta Eurocopa, un torneo en el que fue bota de oro al final de la pasada edición gracias a sus 5 dianas, y eso que su país no fue más allá de octavos de final.

Última participación de Portugal en la Eurocopa

A Portugal no le sonrió la suerte en el sorteo de la fase de grupos de la EURO 2020. Tuvo que lidiar con Francia, Alemania y Hungría. De hecho, sólo pudo ganar a estos últimos, y eso le permitió pasar a octavos, aunque de tercer clasificado. Un doblete de penalti de Cristiano Ronaldo en la última jornada ante el combinado galo fue lo que le dio el pase a los lusos.

15 de junio: Hungría 0-3 Portugal (Jornada 1)

(Jornada 1) 19 de junio: Portugal 2-4 Alemania (Jornada 2)

(Jornada 2) 23 de junio: Portugal 2-2 Francia (Jornada 3)

Después, en octavos, los de Fernando Santos se cruzaron con Bélgica, que ganó por la mínima, merced a un tanto de Thorgan Hazard a las puertas del descanso.

27 de junio: Bélgica 1-0 Portugal

Pronósticos Portugal Eurocopa

El combinado luso se quitó un gran peso de encima en 2016 cuando ganó a Francia en la final de la Eurocopa. Portugal vuelve a presentar un gran elenco de futbolistas este año, y está dentro de la terna de favoritos a conquistar Berlín el próximo 14 de julio. Sólo Inglaterra, Francia y Alemania están por delante en las apuestas.

Lo que sí parece bastante más probable es que Portugal gane el Grupo F. Entre sus rivales está Georgia, que participará por primera vez en el certamen y es la número 75 en el ranking FIFA.

