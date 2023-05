Rüdiger pide paso para jugar en Manchester ante el errático Militao

El alemán, junto a Alaba, ató en corto a Haaland con un buen marcaje y pone en un apuro a Ancelotti para el partido de vuelta en el Etihad Debe decidir si devuelve al brasileño a su puesto en un final de curso lamentable, con fallos de bulto que le han puesto en el disparadero

La máxima de los entrenadores es no cambiar lo que funciona. De ser así, Carlo Ancelotti debería mantener a Antonio Rudiger para el encuentro de vuelta ante el City, que se jugará el miércoles que viene. El alemán ató en corto a Erling Haaland con un excelente marcaje para anular el principal peligro de los citizen en ataque, ayudado por Alaba. El noruego (1,94 de estatura) lo intentó, pero salió perdedor del cuerpo a cuerpo con el central blanco (1,90 m.), que pide paso ante el lamentable final de temporada de su compañero Eder Militao.

El brasileño no pudo jugar la ida de las semifinales de la Champions por sanción y Ancelotti recurrió a Rudiger para ocupar su posición. El alemán tenía la dificilísima misión de tapar al mejor delantero centro de Europa, y se le vio disfrutar con su misión siempre bien respaldado por Alaba, con el que se entendió para cerrar los espacios al fornido goleador citizen. Rudiger no es muy del gusto del entorno madridista, que no pierde la oportunidad de sacarle defectos pese a su sobriedad defensiva.

MILITAO, EN CRISIS

Ancelotti tiene la difícil misión de valorar si mantiene al alemán tras su excelente actuación, o si devuelve a Militao a la titularidad. El brasileño está haciendo un final de temporada por debajo de lo esperado. Inseguro con el balón en los pies y muchas veces desconectado del juego lo que da ventaja a los delanteros rivales. Ha acumulado errores en este final de temporada, y se han oído voces en el entorno del equipo blanco pidiendo descanso para un jugador débil mentalmente. Sus distracciones le están costando goles a su equipo y no jugar ante el City ha acabado siendo hasta positivo defensivamente para el Madrid.

La presencia de Alaba es fundamental para la defensa de los blancos. El austriaco es el que da equilibrio y sentido defensivo a sus compañeros, y su salida de balón es limpia. Se entiende bien con Militao y demuestra que también con Rudiger, a los que complementa en las ayudas. Es fijo en el eje zurdo de la defensa y para frenar a Haaland hizo tándem con Rudiger para anularle con efectividad. Ancelotti tiene la palabra para el encuentro de vuelta, si mantener lo que funcionó en el Bernabéu o volver a confiar en el brasileño, que a su mejor nivel es insustituible, pero no lo está y eso es lo que está obligado a valorar.