La polémica por el gol del City: "No se puede engañar a la gente"

Iturralde González refuta la polémica por el gol de De Bruyne en el Bernabéu El excolegiado aseguró que aunque el balón pudo salir por la banda se produjo luego una segunda jugada donde el VAR ya no podía entrar

El Real Madrid-Manchester City, pese a transcurrir por cauces de normalidad, no estuvo exento de polémica, focalizada sobre todo en el gol del empate del equipo inglés obra de Kevin de Bruyne.

Y es que varios jugadores madridistas y también Carlo Ancelotti declararon que habían visto salir el balón por la banda. De ahí que reclamaran que el tanto del belga no tendría que haber subido al marcador.

La jugada se analizó detenidamente en El Larguero donde el excolegiado Iturralde González fue claro en sus apreciaciones: “Es segunda jugada, no lo digo yo, lo dice el reglamento. Las imagenes que valen son las del VAR, no las que puedas poner en tu televisión. Puede ser que el VAR también haya visto el balón fuera. No han puesto ninguna imagen y te digo por qué. Como recupera el balón Camavinga, luego hace un centro y la recupera Rodri y acaba en gol. Ya no es la misma jugada aunque haya salido un metro, porque el balón lo ha recuperado Camavinga. No afecta a que pueda entrar el VAR. Es la decisión técnica por lo que no entra”.

Se le preguntó a Iturralde si esa acción pertenecía a la misma jugada del gol de Kevin de Bruyne: "Centra el jugador del City y le pega a Modric. Le va el balón a Camavinga, controla y pierde el balón. Ahí empieza otra jugada. Es un error de él en la recuperación de la jugada. Por eso no te puedes volver atrás. Es segunda jugada, no lo digo yo, lo dice el reglamento. Si os fijáis en la imagen, la línea roja no va a la lateral de la línea de banda, va al medio de la línea de banda. Las línea de banda tienen 12 centímetros, pero la línea roja apunta a mitad de la línea, le quedan 6 cm a la izquierda y otros 6 a la derecha".Iturralde fue contundente cuando dijo que no se podía engañar a la gente: "No es justificar, lo que no se puede es engañar a la gente. El VAR no tiene un cámara fija en las líneas de banda, por lo que dudo que las tenga una televisión. Si las damos por buenas esas imágenes de que han salido, como la recupera Camavinga y luego la pierde, el VAR no puede entrar nunca porque es segunda jugada. Si fuese el City el que coge el balón y acaba en gol, entonces sí que tienen que entrar".