Guardiola: "El partido de vuelta será durísimo"

El entrenador catalán del Manchester City valoró el empate de su equipo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (1-1). Pep Guardiola, escueto en sus respuestas con 'Movistar' reconoció que el encuentro había sido "muy igualado".

"Cuando nosotros mejor estábamos nos han metido gol y cuando mejor estaban ellos hemos metido nosotros. Esto es fútbol. La opinión que tengo del Madrid no ha cambiado nada. Es un fantástico equipo y ahora la eliminatoria se decidirá en Manchester", apuntó el de Santpedor.

En cuanto a la fatiga acumulada, Guardiola reconoció que el equipo debe ahora centrarse en "recuperar pronto". "Nos jugamos la Premier y hay que estar frescos", dijo el técnico que, por el contrario, no realizó ningún cambio: "He pensado que estaban bien los que estaban sobre el césped. Bernardo y Jack (Grealish) retienen bien el balón y es lo que necesitábamos para intentar cortar sus transiciones. Si el partido se vuelve loco, ellos tienen a Vinicius, Rodrygo y Valverde. Nosotros, no".

Aventuró que el duelo de vuelta en el Etihad será "terriblemente duro", aunque reconoció que estudiarán que falló en el Bernabéu. "Veremos qué nos han heco y cómo ser más efectivos en algunas zonas. Erling (Haaland) no ha tenido un partido fácil. No ha encontrado los espacios, porque tenía delante dos centrales de nivel. Los laterales cerraban y había apoyos del centro del campo", concluyó Guardiola.