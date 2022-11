Rüdiger: “El Barça tocó a mi puerta, pero para mí no fue una posibilidad”

El central alemán, feliz en el Madrid: "Ni siquiera ahora soy capaz de explicar lo que sentí cuando mi fichaje fue oficial. Se me pone aún la piel de gallina" En una entrevista en el diario 'AS', el defensa ha explicado que su adaptación ha sido fácil en términos deportivos, pues "en el fútbol solo se habla un leguaje" y "es fácil"

Antonio Rüdiger ha vuelto a aprovechar una entrevista, en este caso en el diario 'AS', para recordar que el FC Barcelona estuvo interesado en obtener sus servicios el pasado verano. El central alemán salió al mercado como agente libre tras finalizar su contrato con el Chelsea y el club azulgrana tanteó su fichaje, pero lo descartó por las elevadas pretensiones económicas del futbolista de 29 años.

"Tocaron a mi puerta, lo hicieron. Pero para mí no fue una posibilidad. Para mí, el Madrid ni siquiera era un sueño porque me parecía algo inalcanzable. Si miras los nombres que han jugado aquí: Zidane, Ronaldo, Cristiano... Tener la posibilidad de jugar con Modric, Kroos o Benzema... Era difícil decir que no", ha reflexionado Rüdiger, que en el primer tramo de la temporada 2022/23 ha disputado 17 compromisos con la camiseta blanca. "Estaba en Londres con mi hermano, fue él quien me lo dijo. ¡No me lo podía creer! Ni siquiera ahora soy capaz de explicar lo que sentí. Se me pone aún la piel de gallina", ha revelado sobre su llegada al Bernabéu.

Además, Rüdiger ha asegurado que su adaptación ha sido fácil en términos deportivos, pues "en el fútbol solo se habla un leguaje" y "es fácil". "Lo demás, no tanto. Cuando llegas a un nuevo país tienes que adaptarte en muchos aspectos, especialmente en lo que no tiene que ver con el fútbol. Pero tengo suerte, mi familia ama estar aquí, mis pequeños van contentos a la guardaría... Y yo estoy muy feliz y me siento cómodo", ha declarado.

Sobre el Mundial de Qatar, el central merengue ha avisado de que "Alemania es una máquina de presionar, nos gusta ganar duelos". "Nunca puedes sacar a Alemania de los posibles ganadores. Pero si atendemos a lo que hemos hecho en los últimos meses, puede que sí, que sea una sorpresa que ganemos el título. No hemos conseguido hacer una buena puesta en escena últimamente", ha finalizado.