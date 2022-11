La gestión de Ancelotti fracasa antes del Mundial

El italiano tiene razón y el torneo de FIFA ha influido lo justo en los problemas que han tenido en sus últimos partidos El motivo del bajón es que ha quemado al bloque sobre el que ha cargado toda la responsabilidad desde el inicio del curso

Carlo Ancelotti ha salido en defensa de sus jugadores cuando se ha cuestionado el rendimiento y compromiso mostrado en los últimos partidos. El entorno madridista lo achaca a que muchos de sus internacionales no han querido arriesgar su físico con el Mundial de Qatar en el horizonte. La realidad es que el Real Madrid ha caído a plomo en los últimos 16 días si se compara con el que llegó invicto a Leipzig el 25 de octubre. En Alemania sufrió su primera derrota y las piernas empezaron a fallar. Hasta entonces, habían sumado el 91,66% de los puntos disputados y desde esa fecha el bajón ha sido espectacular para quedarse en el 46,66% en los cinco últimos partidos: dos derrotas y un empate.

Más información Más información Los dos ataques de entrenador que han puesto a Ancelotti en la picota

En los 21 partidos que ha disputado el Real Madrid desde que comenzó la temporada, Ancelotti ha cargado de minutos y responsabilidad a 11 jugadores entre los que no se encuentra Benzema por sus problemas físicos. Se habla de rotaciones, pero en realidad solo ha movido el árbol de verdad en cuatro partidos en los que introdujo cuatro cambios respecto al equipo que suele utilizar: contra el Almería, Mallorca, Shakhtar y Leipzig. En los 17 restantes ha hecho uno o dos cambios como mucho. No se puede señalar al italiano por esta gestión, es la misma dinámica a la del año pasado y todos saben lo que ganaron. Pero sí descubre que a veces no funciona y fracasa en el intento.

UN ONCE CERRADO

Los once fijos de Ancelotti han sido: Vinicius, el más utilizado, ha jugado los 21 partidos y 20 de titular; los otros 10 fijos han sido titulares 15 o más partidos: Alaba (21 jugados) y Valverde, 18; Carvajal (19), Kroos (18) y Tchouameni (18), 16 titularidades; Rodrygo (19), Carvajal (19), Modric (18), Militao (17), Mendy (17) y Courtois (15), han salido de inicio en 15 partidos. Los tres recursos más utilizados han sido Benzema (12 participaciones) 11 veces titular; Rudiger (17) 10 desde el inicio y un poco Camavinga (20), 7 titularidades y Lucas Vázquez (11), otras 7.

Ancelotti ha cerrado su equipo a 14 jugadores dejando de lado a los otros 9 a los que ha utilizado de vez en cuando o ni eso como a Odriozola que todavía no ha debutado. Y cuando ha tirado de ellos ha sido obligado por lesiones como con Lunin. El italiano ha recogido al final los frutos sembrados, los 11 más utilizados han llegado con la lengua fuera y solo los que no van al Mundial han metido el pie y no se han reservado nada como Kroos, o Mendy (ta sabía que Deschamps no le había llamado) y Lucas contra el Cádiz, aunque otros como Alaba no han dado más de sí y han pagado el castigo físico al que les ha sometido el técnico.