Valverde: “Tenemos una sensación de frustración”

El técnico del Athletic se mostró contrariado tras el partido en el Bernabéu "Hace unas jornadas éramos los que mejor lo teníamos para ser séptimos", apuntó

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, señaló que su equipo tiene “una sensación de frustración” tras no conseguir la clasificación para la Europa League después de cometer “errores” que les “penalizaron mucho”.

“Tenemos una sensación de frustración porque hace unas jornadas éramos los que mejor lo teníamos para ser séptimos. Hemos jugado bien, pudimos ganar partidos o no perderlos, pero cometimos errores que nos penalizaron mucho”, dijo en rueda de prensa.

“Hemos estado peleando por Europa hasta el último partido, tuvimos la semifinal de Copa en la que solo nos faltó acierto de cara a portería… yo siempre le pongo una nota altísima a mi equipo, aunque haya ocasiones en las que nos haya faltado acierto en ataque y contundencia en defensa”, añadió.

“Estamos donde tenemos que estar. La Liga son 38 jornadas y cada uno está dónde le corresponde. ¿Podríamos haber estado más arriba? Sin duda alguna, pero competimos errores”, completó.

“No solo nos acordamos del pasado fin de semana. Lo intentamos hasta el final. Sabíamos que teníamos enfrente al Madrid y que no se decantara pronto el partido. No tenía mucho ritmo el partido y nos costaba llegar arriba. Tuvimos opciones para ampliar la ventaja, pero luego está el penalti, nos hemos quedado con diez -por lesión de Yuri-...”, analizó sobre el encuentro.

Un Valverde que se mostró con “muchas” fuerzas para seguir en el cargo y que no piensa “en lo que pueda suceder”, en referencia a una posible sanción al Barcelona por parte de la UEFA por el caso Negreira, denunciado por LaLiga, y que esto les otorgue plaza europea.

“Tenemos jugadores jóvenes que han tenido mucha responsabilidad en el equipo como Oihan, Nico… Luego, habrá que trabajar para mejorar nuestras prestaciones ahí”, valoró sobre las opciones de reforzar la parcela ofensiva de su equipo.

Por otro lado, Valverde se quejó de no entender el criterio de las manos. “Nos gustaría entender las cosas. Kroos no quiere jugar el balón, pero tiene las manos abiertas y ahí suelen pitar penalti. Pero no entiendo cómo el árbitro no ha revisado ningún penalti; no sé cómo lo tenía tan claro”, comentó.

Además, ponderó la figura del francés Karim Benzema, quien este domingo anunció su marcha del Real Madrid. “Benzema ha marcado una época en el Real Madrid, en la Liga y en Europa. Es de esos jugadores que está por encima de los terrenales. Un jugador extraordinario”, señaló.