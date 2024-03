Robinho denuncia que fue condenado de violación por racismo

Robinho, exjugador del Real Madrid, ha acusado de racista al sistema judicial de Italia tras ser condenado a nueve años de prisión por una violación grupal. En una entrevista en 'Record', el brasileño ha afirmado que se le ha condenado por ser una persona de raza negra y que "tiene pruebas para demostrar su inocencia que fueron ignoradas". Este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Brasil decidirá sobre si podrá o no cumplir la condena en su país.

La violación ocurrió en 2013, cuando Robinho jugaba en el AC Milan, en una discoteca y en ella participó un amigo suyo, Ricardo Falco, que también fue condenado por ello, y otras personas que, según él, no rindieron cuentas en la Justicia. El futbolista alegó que la relación sexual fue "superficial, rápida y consensuada".

"Si mi juicio fuera para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda" afirmaba con contundencia el carioca. El brasileño explicaba que no era la primera vez que veía comportamientos racistas en el país transalpino. "Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. Desgraciadamente hoy pasa. Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio", expresó.

Robinho se queja de que la Justicia Italiana no sentó en el banquillo a todos los sospechosos y espera "que se haga justicia en Brasil" y que allí pueda mostrar las pruebas que dice tener sobre su inocencia.

El brasileño fichó por el Real Madrid en 2005 tras destacar mu joven en Brasil, posteriormente y tras un rendimiento peor del esperado pasó por el Manchester City antes de fichar por el AC Milan en 2011. Allí estuvo cuatro temporadas hasta 2014 cuando se marchó a China.